Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk revient sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On s’occupe aujourd’hui du bilan du désormais ex champion en titre, les Boston Celtics.

Ce que TrashTalk avait annoncé

59 victoires pour Alex et 60 pour Bastien, les Celtics sont bien pressentis pour rouler sur la concurrence dans cette Conférence Est qui leur appartient. Ils sont favoris à leur propre succession et ont toutes les armes en main pour faire aussi bien. Que voulez-vous dire de plus ?

Ce qu’il s’est vraiment passé

Avec 61 victoires, les C’s n’ont même pas été les vainqueurs de la Conférence Est. La faute à des Cavaliers qui ont marché sur l’eau pendant la saison régulière. Mais le message est on ne peut plus clair, pour récupérer ce titre des mains des Verts, il faudra leur passer sur le corps.

Le premier tour de Playoffs face au Magic va en ce sens, les Celtics, largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu, écartent l’équipe de Floride sur le score de 4-1, sans trop de difficultés malgré plusieurs joueurs qui serrent les dents avec des soucis de santé. Ils avancent au tour suivant pour retrouver les Knicks.

Malheureusement les demi-finales de conférence sont bien différentes, les Verts commencent déjà par perdre les deux premiers matchs au TD Garden et voient leurs espoirs de qualification s’amenuiser salement. Et même si le Game 3 est remporté à New York par Boston, les Playoffs, la saison et la saison prochaine vont prendre un tournant dramatique au Game 4.

En effet, Jayson Tatum se blesse tout seul sur un appui et reste au sol, on comprend assez vite aux images que ça a l’air très sérieux et le diagnostic va rapidement confirmer cette impression : rupture du tendon d’Achille pour JT, saison terminée, la prochaine aussi. Sonnés, les C’s ne s’en relèveront pas et sont battus 4-2 par les Knicks. Pas de back-to-back, et une cruelle fin de saison…

La saison des Celtics en quelques articles

L’image de la saison

Le jour où tout a basculé, la blessure de Jayson Tatum, qui reste au sol après s’être blessé tout seul face aux Knicks, en demi-finales de conférence. Le verdict ? Rupture du tendon d’Achille, comme Damian Lillard avant lui et Tyrese Haliburton après lui. L’absence va se compter en mois et possible qu’on ne revoie même pas JT avant l’exercice 2026-27. Sonnés, les C’s perdent ensuite en 6 matchs contre les Knicks et voient la saison prochaine déjà menacée.

Pourquoi on peut sourire

Parce que l’effectif reste intéressant malgré les incertitudes qui entourent l’avenir de ce groupe. Boston devrait pouvoir revenir au premier plan dès le retour de Tatum. L’environnement reste également sain et la franchise bosse très bien. Les Jaylen Brown, Derrick White et consorts savent élever leur niveau de jeu et ils ont largement les compétences pour maintenir Boston à un certain standard.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que sans Jayson Tatum, qui devrait être absent un moment, la vie est forcément moins fun, et le franchise-player manquera forcément aux siens. Aussi, avec le contexte financier qui entoure les C’s, beaucoup de joueurs du titre 2024 peuvent se sentir menacés, Jrue Holiday a déjà fait les frais de cette réalité économique, Kristaps Porzingis a très vite suivi, et nul ne semble intouchable hormis JT. En tout cas, la réalité économique est très cruelle pour les Verts.

Et la suite ?

Les Celtics seront toujours en place, mais il faudra faire sans Jayson Tatum pour au moins une très grande partie de la saison prochaine. Avec ce forfait, les C’s se trouvent forcément amoindris et ouvrent encore plus la conférence Est. Heureusement qu’il y a encore Jaylen Brown, Derrick White, et le dernier arrivant Anfernee Simons pour assurer en l’absence du franchise player. A l’heure où ces lignes sont écrites, il n’est pas dit que l’effectif de Boston, qui doit encore faire des économies, soit inchangé d’ici la saison prochaine. Il faudra cravacher pour rester dans les hauteurs à l’est.

Source stats : TrashTalk