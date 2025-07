Jonathan Kuminga dans le viseur d’au moins six équipes ?

Pouvant tester le marché sur cette Free Agency 2025, Jonathan Kuminga attire du beau monde à sa porte. Outre les Warriors, qui espèrent toujours le conserver, six franchises auraient montré de l’intérêt pour l’ailier-fort.

Il y a beau avoir moins de signatures ces dernières heures, la Free Agency 2025 est loin d’être terminée. Parmi les noms clinquants encore disponibles, il y a celui de Jonathan Kuminga. Après 4 saisons à Golden State, l’ailier polyvalent peut tester le marché en tant qu’agent libre restreint.

Les Warriors souhaiteraient le conserver et ils peuvent s’aligner sur toutes les offres extérieures. Le feront-ils si un prétendant lâche un énorme chèque ? On le sait, Kuminga veut être payé mais aussi obtenir un vrai rôle dans la rotation pour pouvoir montrer toutes ses qualités. À Golden State, cela n’a pas toujours été le cas, avec notamment une mise au placard lors du premier tour de Playoffs face aux Rockets. Les rapports entre le joueur et Steve Kerr n’ont d’ailleurs pas toujours été faciles.

À 22 ans, Kuminga dispose encore d’une belle marge de progression et c’est donc sans surprise qu’il attise les convoitises. Selon Anthony Slater de The Athletic, il y a au moins six équipes à surveiller sur ce dossier, à savoir le Heat, les Bulls, les Kings, les Wizards, les Nets et les Bucks.

Toujours selon The Athletic, les Warriors exigeraient un “jeune prometteur” et un premier tour de Draft dans le cadre de négociations autour d’un sign and trade.

