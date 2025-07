Quelques semaines après le renvoi du coach Tom Thibodeau, les Knicks ont enfin trouvé leur nouvel entraîneur : il s’agit de Mike Brown, qui retrouve un poste hyper prestigieux après s’être fait virer par les Kings en cours de saison.

Les Knicks ont enchaîné les râteaux dans leurs recherches d’un nouveau coach mais ça y est, on connaît l’homme qui sera sur le banc pour succéder à Thibs.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), la franchise de New York et Mike Brown sont sur le point de finaliser un accord.

🚨 MIKE BROWN VA DEVENIR LE NOUVEAU COACH DES KNICKS !

L’heure de se relancer dans la Big Apple après une aventure qui s’est mal terminée à Sacramento.

À lui de prendre la main au plus vite sur les recrutements, et d’imposer son style à un groupe qui se rêve champion NBA ! https://t.co/bRNLEx4hsE

Mike Brown débarque dans la Grosse Pomme quelques mois après s’être fait virer des Kings. Il restera le coach qui a permis à Sacramento de retrouver les Playoffs NBA, après 16 ans de disette. Néanmoins, les Kings n’ont ensuite pas réussi à surfer sur la vague “Light the Beam”, ce qui a coûté la place à Brown.

Ce dernier reste néanmoins un coach hyper respecté en NBA : Mike Brown a été élu deux fois Entraîneur de l’Année (2009, 2023) et a remporté quatre titres de champion en tant qu’assistant (en 2003 avec les Spurs de Gregg Popovich, et trois fois avec les Warriors de Steve Kerr). Cela fait plus de 25 ans qu’il est sur les bancs NBA, lui qui a notamment coaché les Cavs de LeBron James (finalistes NBA en 2007), les Lakers de Kobe Bryant et donc les Kings.

Initialement considéré comme un spécialiste défensif, Brown a montré à Sacramento qu’il pouvait aussi mettre en place un système offensif efficace et redoutable. À New York, il devra trouver la bonne recette des deux côtés du terrain pour maximiser l’effectif talentueux des Knicks, récemment renforcé par le Français Guerschon Yabusele.

L’objectif pour l’ancien coach des Kings ? Il est assez clair : faire mieux que Tom Thibodeau, qui a emmené New York quatre fois en Playoffs dont une fois en Finales de Conférence Est cette année.

Sacré challenge !

Source texte : Shams Charania (ESPN)