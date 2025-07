Free Agency : le point sur les dernières rumeurs en NBA (Damian Lillard, Deandre Ayton…)

Nous sommes le mercredi 2 juillet, et après deux premières journées très intenses de Free Agency en NBA, voici une après-midi plutôt calme. Parfait pour prendre le temps de faire un point sur les rumeurs du jour, qui vont des Kings aux Lakers, en passant par le Jazz.

Damian Lillard : Lakers, Warriors et Celtics intéressés ?

Dès l’annonce de la coupure de son contrat par les Bucks, Damian Lillard a reçu, selon The Athletic, de multiples appels venus de toute la NBA. Notamment des Warriors, des Lakers et des Celtics. Trois équipes qui misent sur un retour réussi au jeu pour la légende des Blazers. À savoir également qu’un deal rapide serait privilégié, peut-être pour ne pas faire monter les enchères d’un point de vue contractuel.

The Golden State Warriors, Boston Celtics and Los Angeles Lakers are known to be among the many teams interested in Damian Lillard, per @TheAthletic

“Not surprisingly, league sources say Lillard received calls from several contending teams quickly after the news of his Bucks’… pic.twitter.com/bkokY3QTMd

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 2, 2025

Les Knicks se renseignent pour Ben Simmons

Comme tous les étés, une équipe est assez bonne pâte pour se renseigner au sujet de Ben Simmons. Cette fois, ce sont les Knicks, à en croire l’insider Ian Begley. Peut-être que la mixtape d’entraînement fait encore son effet, allez savoir. D’autant plus que l’effectif des Bockers commence à vraiment être sympathique, faudrait pas nous le mettre en poste 4 pour gêner Guerschon Yabusele. Vraiment pas.

Malik Monk proposé aux Warriors contre Jonathan Kuminga ?

Les Kings aimeraient bien se séparer de Malik Monk. Jake Fischer (Bleacher Report) parle d’un potentiel transfert avec les Warriors, mais rien qui n’ait dépassé le stade du vraiment concret. Dans tous les cas, Sacramento se voit bien inclure le joueur dans n’importe quel deal à venir. Débarqué chez les Rois il y a 3 ans, Monk a d’abord été un 6e homme de grand luxe (échouant de peu pour le trophée de 6MOY) avant de devenir titulaire lors de la saison passée.

The Sacramento Kings would be interested in including Malik Monk in a trade package for Jonathan Kuminga, per @JakeLFischer

“Sources say that Sacramento, meanwhile, would be interested in including Malik Monk in any outgoing trade package, but nothing substantial has… pic.twitter.com/UuZfU7f8f6

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 2, 2025

La course aux pivots : Walker Kessler très courtisé

Sur le marché des pivots, les joueurs disponibles ne sont plus légion. Warriors et Lakers seraient engagés sur le dossier Al Horford, tandis que Deandre Ayton susciterait désormais l’intérêt des Pacers, qui viennent de perdre Myles Turner au profit des Bucks. Beaucoup de prétendants pour peu de candidats.

Deandre Ayton clears waivers in a couple of hours. Buckle up.

He’s deciding between the Lakers and Pacers, per multiple reports 🍿 pic.twitter.com/OZT5kjKB4r

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 2, 2025

Cependant, dans ces candidats, un nom qui séduit beaucoup : Walker Kessler. Le pivot du Jazz a tout de la bonne pioche : contrat dérisoire, compétences déjà reconnues et potentiel très intéressant. Néanmoins, Utah a été clair : pour le lâcher, ce sera la loi de l’offre et de la demande. Autrement dit, ça risque de coûter cher. Plusieurs choix de Draft, un profil jeune talentueux à développer. Dans ce cas de figure, les Lakers sont de suite en retard.

The Utah Jazz reportedly want two first-round picks and a young player in exchange for Walker Kessler, per @jovanbuha

“I’ve just heard nothing but they want two picks plus a young player for Walker Kessler. So the Lakers cannot do that trade. They can give one pick and one… pic.twitter.com/5F5Gt0dMA0

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 2, 2025

Chris Paul, cible des Bucks ?

Cipifruit serait dans le viseur des Bucks, qui veulent un créateur expérimenté pour remplacer Damian Lillard. Le meneur de 40 ans, qui a joué aux Spurs cette saison, aurait alors l’opportunité de rejoindre un groupe qui joue les Playoffs, peut-être pour la dernière fois de sa longue carrière.

The Milwaukee Bucks have expressed interest in Chris Paul, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/poDoJrlf5P

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 2, 2025

Et en bref

Trae Young fait le mystérieux, sans doute qu’il rêve d’un Giannis Antetokounmpo en maillot rouge la nuit.

LeBron James n’est une cible pour les Cavaliers, il n’y aura pas d’Akron is home 2.0 (via Kurt Helin, NBC Sports)

Russell Westbrook ne devrait pas finir à Sacramento, puisque les Kings n’ont pas réussi à trouver un point de chute pour Malik Monk (via Chris Haynes)

