Journée plutôt tranquille pour ce troisième jour de Free Agency après la folie d’hier. Ce sont les Hornets qui dégainent en s’attachant les services de Spencer Dinwiddie. Le meneur longiligne va connaître sa sixième équipe au sein de la Grande Ligue.

Nouveau guard à Charlotte (comme s’ils en manquaient), Spencer Dinwiddie débarque chez les frelons le temps d’une saison. Pour l’instant, aucun détail sur le montant, mais on se doute qu’il n’y aura pas de quoi faire trembler la masse salariale de la franchise de Caroline du Nord.

Free agent guard Spencer Dinwiddie has agreed to a one-year deal with the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Dinwiddie averaged 14.3 points and 6.2 assists as a starter for the Mavs a season ago and provides a reliable scorer, passer and leader for a young Hornets backcourt. pic.twitter.com/piYDtPQOxt

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Ça va faire un peu d’expérience sur les lignes arrières de Charlotte qui sont déjà bien remplies, mais extrêmement jeune. Dinwiddie de son côté, a été plutôt “bon” la saison dernière chez les Mavs avec 11 points de moyenne à 42% de réussite au tir en 27 minutes par rencontre. Mais comme souvent avec lui, c’est ok sans être transcendant et ça fait donc une sixième équipe en 12 saisons pour le natif californien.

En tout cas, avec tous ces artilleurs dans l’effectif, Moussa Diabaté va se RÉ-GA-LER au rebond.

Source texte : Shams Charania