Free Agency : Dante Exum restera à Dallas la saison prochaine

Les Mavs avaient une mission cet été, trouver de quoi combler l’absence de Kyrie Irving qui devrait retrouver les parquets aux alentours du mois de janvier. D’Angelo Russell a été signé en partie pour ça, mais Dallas vient de complètement remplir son objectif en prolongeant Dante Exum pour une année supplémentaire.

Présent dans l’effectif texan depuis deux saisons, Dante Exum s’est imposé comme un meneur solide dans la rotation des Mavs, avec ses quasi 20 minutes de jeu par rencontre. Malheureusement, cette saison son apport a été biaisé par de grosses blessures, le forçant à disputer seulement 20 petits matchs sur les 82 possibles.

Seulement, avec Kyrie Irving privé de terrains jusque probablement janvier 2026, Dallas avait clairement besoin de solidifier sa ligne arrière afin de pouvoir survivre en attendant le retour de son meneur All-Star, c’est désormais chose faite. Dante Exum reviendra aider Anthony Davis et Cooper Flagg. Nouveau contrat d’un an pour le meneur australien, le montant n’est pas encore connu.

Free agent guard Dante Exum has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Exum considered two other contenders but returns to Dallas to share ball-handling duties to start the season with D’Angelo Russell. pic.twitter.com/3GZBxTgb8c

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Entre cette re-signature et l’acquisition de D’Angelo Russell à l’ouverture de la Free Agency, Nico Harrison a plutôt très bien géré sa problématique de l’été (oui oui c’est possible). Exum sera le backup de D’lo avant de retrouver un rôle plus minime au retour d’Uncle Drew. C’est la classe à Dallas !

Source texte : Shams Charania