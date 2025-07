Free Agency : Deandre Ayton rejoint les Lakers !

Libéré par les Blazers, Deandre Ayton n’a pas trainé pour rebondir. Annoncé avec insistance chez les Lakers ces derniers jours, le pivot s’est bel et bien engagé chez les Purple and Gold, où il sera le nouveau titulaire au poste 5.

Le “feuilleton” Deandre Ayton n’a pas duré longtemps. Malgré un intérêt des Pacers, le natif des Bahamas semblait promis aux Lakers et c’est bien dans la Cité des Anges que le pivot va tenter de relancer sa carrière selon Shams Charania d’ESPN. Les Lakers auraient offert un contrat de deux ans au joueur avec le montant qu’il restait sur leur Mid Level Exception, soit un peu plus de 8 millions de dollars par an. Une player option aurait été intégrée sur la deuxième année du deal.

BREAKING: Deandre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Between Portland and L.A., Ayton will earn $34 million next season. Agents Nima Namakian of Innovate Sports and Bill Duffy of WME Sports reached the deal with Lakers president Rob Pelinka. pic.twitter.com/FUeNAkN19K

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Deandre Ayton’s contract with the Lakers is for two years, per source, starting at $8.1 million for this 2025-26 campaign. He’s still due $25.6 million from Portland this season, following his buyout from the Trail Blazers.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) July 2, 2025

Malgré un début de carrière aux Suns plutôt intéressant et un vrai rôle dans la campagne 2021 de Phoenix (jusqu’en Finales NBA), Deandre Ayton est aujourd’hui en quête d’un nouveau départ. Son passage à Portland n’a pas impressionné les foules, avec certes des stats très correctes mais aussi des blessures et un comportement pointé du doigt.

Alors qu’il avait encore un an de contrat, les Blazers ont carrément décidé de le couper pour faire de la place aux jeunes. C’est dire la chute du numéro un de la Draft 2018. Voilà donc “Dominayton” qui arrive aux Lakers, où il devrait se régaler avec les caviars de Luka Doncic ou encore LeBron James. A L.A., Ayton va découvrir un autre niveau de pression, au sein d’une franchise très médiatisée avec des attentes élevées. A lui de faire les efforts (pas toujours son fort) pour se donner une chance d’aller signer un plus gros contrat l’été prochain.

Pour les Lakers, c’est une signature qui fait du bien, à moindre risque, alors que le début de la Free Agency a été bien décevant. Hormis Jake LaRavia, aucune recrue n’avait été annoncée dans les premières 48h du marché estival et Dorian Finney-Smith a fait ses bagages pour Houston. Enfin, L.A. tient son pivot titulaire. Les fans des Purple and Gold espèrent désormais que Rob Pelinka va passer la seconde pour entourer comme il se doit Luka et LeBron.

Source texte : ESPN, Shams Charania / Jake Fisher