Frank Vogel devient l’assistant de Jason Kidd aux Mavs

Sean Sweeney parti aux Spurs, les Mavs cherchaient un nouvel assistant pour le staff. Selon ESPN, c’est Frank Vogel qui va devenir le bras droit de Jason Kidd.

Le destin offre parfois des scénarios assez originaux. En 2020, les Lakers remportaient le titre NBA dans la bulle d’Orlando avec Frank Vogel aux manettes, secondé par Jason Kidd. 5 ans plus tard, les deux hommes se retrouvent aux Mavs, mais cette fois avec des rôles inversés ! Jason Kidd a bien le costume de numéro un et c’est Frank Vogel qui va désormais lui servir de second.

Frank Vogel is finalizing an agreement to join the Dallas Mavericks as a lead assistant coach under Jason Kidd, sources tell ESPN. The 2020 NBA championship-winning coach is a major addition to the Mavericks staff. pic.twitter.com/P6CtwgyGrX

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Dans les faits, Vogel était déjà aux Mavs cette saison mais dans un rôle de consultant, suite à son échec chez les Suns (viré en 2024). Le voilà de retour sur un banc. Dallas trouve ainsi un assistant avec une solide expérience. Kidd ne sera pas le seul visage familier pour Vogel puisqu’Anthony Davis, autre champion en 2020, fait aussi partie du roster. Comme un parfum de Purple and Gold chez les Mavs.

Source texte : ESPN