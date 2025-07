Deandre Ayton pour remplacer Myles Turner aux Pacers ?

Myles Turner parti aux Bucks, les Pacers seraient en quête d’un nouveau pivot titulaire. Indiana pourrait ainsi faire une offre à Deandre Ayton, un joueur qui avait déjà failli rejoindre la franchise il y a quelques années.

Deandre Ayton aux Pacers, cette fois c’est la bonne ? En 2022, le pivot avait accepté une offre d’Indiana avant que Phoenix ne matche le contrat pour conserver son intérieur bahaméen. 3 ans plus tard, Dédé n’est plus à Phoenix et il vient carrément de se faire couper par les Blazers.

De son côté, Indiana vient de voir sa raquette perdre un cador avec le départ de Myles Turner, qui a pris un meilleur chèque à Milwaukee. L’un a besoin d’une nouvelle équipe, l’autre d’un nouveau pivot, cela pourrait donner un rapprochement selon l’insider Jake Fisher.

REPORT: The Pacers are interested in Deandre Ayton, per @JakeLFischer 👀

Les Pacers possèdent une pleine Mid Level Exception, qu’ils peuvent offrir à Ayton, lequel pourrait obtenir une place de titulaire au sein d’une équipe qui sort tout juste d’une Finale NBA.

Indiana a une belle carte à jouer dans ce dossier, même s’il faut se méfier d’un géant endormi. Les Lakers, très passifs sur ce début de Free Agency, cherchent toujours un pivot et Ayton est l’une des dernières options intéressantes sur le marché des agents libres au poste 5. La possibilité de jouer avec LeBron James et Luka Doncic devrait logiquement être très tentante pour “Dominayton”.

