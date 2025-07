Tout juste coupé par les Bucks, où va rebondir Damian Lillard ? Selon les premiers retours de Chris Haynes, le meneur serait sur les tablettes du Miami Heat et des Golden State Warriors. Un retour aux Portland Trail Blazers est aussi évoqué.

L’info a fait l’effet d’une bombe hier soir, Damian Lillard a été purement et simplement coupé par les Milwaukee Bucks pour faire de la place pour Myles Turner. Le meneur va donc devoir se trouver une nouvelle équipe. Problème : il soigne toujours une grave blessure au tendon d’Achille et on ne s’attend d’ailleurs pas à le voir sur les terrains la saison prochaine.

S’agissant du nom de la future équipe, l’insider Chris Haynes a déjà lâché deux pistes.

“Look out for the Miami Heat… Throw the [Blazers] in there as well… Possibly make a reunion.”

La première mène au Miami Heat. La franchise floridienne fait partie des prétendants de longue date pour le meneur à la montre. Après avoir échoué à le faire venir en 2023, Pat Riley pourrait retenter sa chance, cette fois à moindre coût.

L’autre option évoquée par Haynes mène à Portland. Rien de bien surprenant car il s’agit de l’équipe de cœur de Dame, où il a évolué entre 2012 et 2023. À voir si les deux parties ont déjà envie de se retrouver.

Enfin, Marc J Spears évoque une autre piste intéressante, à savoir les Warriors. Les Dubs sont en quête d’un nouveau titre et l’expérience d’un Lillard ne ferait pas de mal dans le roster de Steve Kerr. Outre l’envie de jouer les premiers rôles, on rappelle que Damian Lillard est originaire .. d’Oakland et il pourrait donc jouer devant ses proches avec Golden State.

Toujours est-il qu’aujourd’hui, rien n’indique que Lillard va se presser pour signer un deal. Il pourrait aussi soigner sa blessure seul dans son coin avant de choisir son équipe à la prochaine intersaison.

