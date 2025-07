Free Agency : Damian Lillard coupé par les Bucks !!!

Coup de tonnerre à Milwaukee ! Alors que la franchise vient d’annoncer l’arrivée de Myles Turner, on a appris dans la foulée que Damian Lillard allait être coupé par les Bucks ! Le meneur, qui soigne une grave blessure au tendon d’Achille avait encore deux ans de contrat.

Cette Free Agency 2025 est totalement dingue et ça s’anime fort ce mardi. Après la prolongation de Shai Gilgeous-Alexander à OKC, c’est Milwaukee qui a passé la seconde. La franchise du Wisconsin a arraché Myles Turner aux Pacers, moyennant 107 millions sur 4 ans. Pour obtenir la flexibilité financière d’offrir un tel contrat, les Bucks ont tranché dans le vif puisqu’on apprend via Shams Charania que Damian Lillard a tout bonnement été coupé !

🚨 WAAAAAAHHH LES BUCKS COUPENT DAMIAN LILLARD POUR ACQUÉRIR MYLES TURNER !!!!! 😱😱😱😱😱

MAIS C’EST QUOI CETTE DINGUERIE DE FREE AGENCY 2025 ! https://t.co/cXjgShc5Of

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

C’est une terrible fin pour Damian Lillard à Milwaukee. Le joueur avait encore deux ans de contrat et 113 millions de dollars à toucher, et surtout il vient à peine de se rompre le tendon d’Achille. Sa longue absence risquait de couler la compétitivité des Bucks et à l’heure où il faut rassurer Giannis Antetokounmpo sur ce point, Milwaukee n’a donc pas fait dans le sentiment en coupant un multiple All-Star, répartissant le reste de son salaire sur les 5 prochaines années. On a vu plus classe comme move..

En coupant Damian Lillard, les Bucks lui devront donc 22 millions par an pour les 5 PROCHAINES ANNÉES ! https://t.co/pmEc8XMOSN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

On est désormais curieux de voir ce qu’il va advenir de Damian Lillard. Logiquement, il peut désormais rejoindre la franchise de son choix (sauf Milwaukee) mais bien sûr il ne pourra pas revenir au jeu avant plusieurs mois. On imagine quand même que certains GM seront intrigués à l’idée d’ajouter le meneur de bientôt 35 ans à leur roster, en espérant qu’il retrouve son meilleur niveau après sa grave blessure.

Selon Chris Haynes, Giannis Antetokounmpo ne serait pas content de la décision des Bucks de couper Lillard. On va suivre ça de très près…

BREAKING: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is not pleased with the team’s decision to waive Damian Lillard, league sources tell me. pic.twitter.com/NGqJIWRQeq

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 1, 2025

Source texte : ESPN