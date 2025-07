Giannis Antetokounmpo mécontent du départ de Damian Lillard ?

Les dominos ! Juste après l’acquisition de Myles Turner et la coupe du contrat de Damian Lillard, tout le monde se pose la même question : Qu’en pense Giannis Antetokounmpo ? Début de réponse donné par Chris Haynes, et malheureusement pour les fans des Bucks, ça ne va pas calmer les rumeurs de transferts autour du Greek Freak !

Sortez les pincettes ! Pour rappel, Chris Haynes est très proche du clan Damian Lillard, alors on se doute que le bonhomme n’a pas envie de lancer des fleurs à la franchise du Wisconsin après ce qu’il s’est passé, mais d’après ses informations, Giannis Antetokounmpo n’aurait pas apprécié le geste des Bucks envers son ancien coéquipier.

BREAKING: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is not pleased with the team’s decision to waive Damian Lillard, league sources tell me. pic.twitter.com/NGqJIWRQeq

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 1, 2025

Alors vraie info ou coup de comm ? Seul l’avenir nous le dira, mais disons qu’il n’y a jamais de fumée sans feu. Surtout que bon, être mécontent d’une franchise qui bazarde ta co-star alors que cette dernière vient de subir l’une des pires blessures possibles pour un sportif à 34 ans, humainement c’est sûr que ça ne donne pas franchement envie de féliciter le front office.

Petit “fun” fact supplémentaire, précisément 25 minutes avant la bombe de Shams concernant Dame Dolla, Le Greek Freak tweetait une image pleine de sens avec écrit : “Je ne sais pas ce qui se passe mec.”. Timing légendaire, mais difficile de savoir s’il parlait bien de ce qui se tramait en coulisses, ou s’il se demandait juste ce qu’EA Sports allait cuisiner avec le retour des jeux sur la NCAA.

En attendant, on va gentiment garder ce tweet dans nos signets, parce qu’il pourrait bien devenir légendaire avec le temps.

Mood 💯 pic.twitter.com/Ar2nvAcfXE

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 1, 2025

Source texte : Chris Haynes