Free Agency : Myles Turner rejoint les Bucks pour 107 millions de dollars sur 4 ans !

Tout est en train de s’emballer ! Alors qu’on le voyait bien rester dans l’Indiana après ce fabuleux run de Playoffs, Myles Turner va finalement rejoindre Giannis Antetokounmpo du côté de Milwaukee ! Un contrat longue durée de 4 ans et 107 millions de dollars avec la dernière année en player option, on l’avait pas vu venir celle-là.

Il est dans les rumeurs de trades depuis presque 10 ans, mais c’est finalement lui qui va quitter les Pacers de son propre chef, Myles Turner devient un Buck et empochera 107 millions de dollars sur les quatre prochaines années. La dernière saison est en player option et il possède également un trade kicker de 15% (augmentation de salaire en cas de transfert). La Grande Ligue ne finit plus d’être imprévisible.

BREAKING: Free agent center Myles Turner has agreed to a four-year, $107 million deal with the Milwaukee Bucks, plus a player option for year four in 2028-29 and a full 15% trade kicker, sources tell ESPN. Stunner. pic.twitter.com/MlDkZusVOv

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Tellement de choses à analyser, de questions à se poser. On le sait, la Free Agency est un jeu de domino, et l’on vient peut être de voir le premier d’une longue série tomber sous nos yeux. Les Bucks ont coupé Damian Lillard juste après cette signature (!!!), Milwaukee trouve son poste cinq et se retire donc certainement de la course à DeAndre Ayton. Ça fait les affaires des Lakers ? Pas vraiment, puisqu’à l’époque Ayton avait accepté une offre des Pacers avant qu’elle soit matché par les Suns, Indiana risque donc de re-tenter le coup.

On ne sait plus où donner de la tête, et c’est sans parler de l’impact de cette signature sur l’avenir du Greek Freak dans le Wisconsin. Shams Charania nous avait promis un des étés les plus agités, difficile de le contredire après ce coup d’envoi explosif !

Source texte : Shams Charania