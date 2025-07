Free Agency : Gary Harris signe aux Milwaukee Bucks pour 2 ans

Les Bucks font du bruit en ce mardi 1er juillet 2025 sur le marché de la Free Agency. Une signature discrète mais qui pourrait s’avérer utile s’ajoute à tout le reste, il s’agit de Gary Harris, qui débarque à Milwaukee pour les deux prochaines saisons.

Laissé libre par le Magic qui a décliné sa team option, l’arrière se retrouvait libre de tout contrat pour tenter d’apporter encore un peu de défense et prouver que son shoot extérieur n’est pas parti au Triangle des Bermudes. Fortement gêné par les blessures, il sort de sa pire saison en carrière avec 3 petits points par match à des pourcentages bien loin des standards qui furent les siens dans ses belles heures à Denver notamment, mais il tentera de se relancer aux côtés de Giannis.

🦌 C’EST PAS FINI POUR LES BUCKS !

Gary Harris rejoint Milwaukee pour 2 ans, du vétéran pour apporter de l’expérience sur le banc ! https://t.co/BATTJmiN1U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

Désireux de rejoindre un contender à moindres frais, Harris pensait peut-être faire en ralliant les Daims, sauf qu’avec tout ce qu’il s’est passé dans le Wisconsin ces dernières heures, plus certain que la franchise puisse encore se targuer de ce statut… Avec les départs de Brook Lopez mais surtout de Damian Lillard, coupé pour faire de la place à Myles Turner, et Kyle Kuzma toujours en poste, pas certain que Giannis soit plus motivé que ça à prolonger son histoire avec les Bucks…

Pour en revenir à notre Gary Harris, , mais si le physique tient, et qu’il retrouve ses jambes, il peut devenir une addition précieuse. Cela fait déjà beaucoup de “si”.