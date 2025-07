Transfert NBA : les Nuggets récupèrent Jonas Valanciunas contre Dario Saric

Les Nuggets continuent leur très bon chantier sur ce début de Free Agency en s’offrant les services de Jonas Valanciunas. Petit transfert joueur contre joueur, Dario Saric fait le chemin inverse et atterrit donc à Sacramento. Denver est en train de nous faire une masterclass.

Déjà cette nuit, il était difficile de ne pas considérer les Nuggets comme parmi les grands gagnants de cette Free Agency 2025 (avec les Rockets), suite à l’acquisition de Cam Johnson et au retour de Bruce Brown. Mais Denver n’a pas fini de se renforcer ! Nikola Jokic pourra compter sur une doublure de poids la saison prochaine, elle aussi venue d’Europe : Jonas Valanciunas est un Nugget.

The Sacramento Kings are trading Jonas Valanciunas to the Denver Nuggets for Dario Saric, sources tell ESPN. pic.twitter.com/D2Xmbm4DN1

Le pivot lituanien va pouvoir renforcer la raquette des Nuggets avec son toucher et son physique. Acquisition peu coûteuse, puisque la franchise du Colorado n’a dû se séparer que de Dario Saric pour s’offrir son nouveau backup au poste 5. Chapeau Denver !

Côté Sacramento, en tant que bon Français, on voit le départ du Jonas comme une magnifique opportunité pour notre Maxime Raynaud national de s’imposer en tant que doublure de Domantas Sabonis (s’il reste lui aussi), faut bien trouver du positif chez les Kings.

Nouveau joli coup du front office de Denver qui ne cesse d’intriguer avec ses mouvements. La Nuggets nation va tellement se régaler la saison prochaine !

