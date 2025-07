Décidément, plus rien n’arrête les Bucks en cette journée, les Daims animent la free-agency ET le marché des transferts. Dernier trade en date ? Celui de Pat Connaughton chez les Hornets contre Vasilije Micic !

C’est un artisan du titre de 2021 qui va quitter Milwaukee pour la Caroline du Nord, Connaughton, valeureux coéquipier, dur au mal et polyvalent, quitte le navire et part chez les Frelons. En contrepartie, le meneur Serbe de 31 ans débarque à la mène pour apporter toute sa justesse.

🚨 TOUJOURS PAS FINI CHEZ LES BUCKS !

Pat Connaughton, direction Charlotte avec 2 seconds tours de Draft (2031, 2032) contre Vasilije Micic ! https://t.co/VySRRoUv4j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

Le grand chambardement continue à Milwaukee et c’est un pur soldat qui s’en va. Nul doute qu’il aura droit à sa belle vidéo hommage pour son retour. Par contre, il faudrait que quelqu’un aille toquer au plus vite chez Giannis pour vérifier que tout va bien, car c’est le feu autour du Greek Freak avec tout ce qu’il s’est passé. Giannis serait mécontent du sort réservé à Damian Lillard, coupé par la franchise on le rappelle, et on dirait que ses dirigeants veulent lui faire passer un message.

Côté Hornets, on récupère un joueur d’expérience, avec le statut de champion NBA, qui pourra chapeauter la jeunesse et encore rendre de bons services des deux côtés du terrain. Il va toutefois falloir gérer les minutes sur les postes arrières car avec Brandon Miller qui va revenir de blessure, Collin Sexton qui arrive et Kon Knueppel fraîchement drafté, il pourrait bien y avoir un embouteillage.