Ça n’a probablement pas fait monter la température plus que ça dans le salon, alléluia, mais cette signature a tout de même sa petite importance. Sandro Mamukelashvili débarque dans le Grand Nord, après avoir rendu de beaux services chez les Spurs.

Après une saison et demi à Milwaukee et deux saisons et demi à San Antonio, l’international géorgien Sandro Mamukelashvili va donc amener sa papatte gauche et son énergie débordante à Toronto. Petite addition mais remplaçant parfait, role player aguerri et mec en or si on en croit sa popularité acquise auprès de la fanbase texane.

Free agent F/C Sandro Mamukelashvili has agreed to a two-year, $5.5 million deal with the Toronto Raptors, plus a second year player option, sources tell ESPN. George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports negotiated the new deal with the Raptors. pic.twitter.com/4GWqWrdVUm

Barré par l’arrivée à San Antonio d’un autre drôle de zigoto, Luke Kornet, “Mamu” emmène ses 6 points et 4 rebonds pour jouer les back-ups de Jakob Poeltl chez les Raptors, un autre ancien pivot des Spurs au passage. A 25 ans le M a les moyens de se faire une petite place dans un projet canadien encore hésitant, c’est tout ce qu’on lui souhaite, parce que nous aussi… on l’aime bien le Père Mamu.