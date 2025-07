Quelques minutes après l’annonce de l’arrivée de Sandro Mamukelashvili à Toronto pour deux cacahuètes, c’est tout un autre deal qui a été paraphé dans les bureaux des Raptors. Jakob Poeltl rempile pour quatre ans et 104 millions, on kiffe la montagne autrichienne dans le Grand Nord !

L’histoire de Jakob Poeltl en NBA continue donc de s’écrire entre deux franchises : les Spurs et les Raptors. Drafté avec le 9ème pick en 2016 par la franchise canadienne, il s’était ensuite retrouvé à San Antonio en étant intégré dans le trade de Kawhi Leonard, peut-être que le rédacteur de cet article a écrit cette phrase le poing serré en tabassant son clavier, on ne sait pas. De retour à Toronto en 2022, après quatre belles saisons dans le Texas, voilà que le géant viennois (pire surnom ça hein) signe aujourd’hui le plus gros contrat de sa carrière. C’est bien, il va pouvoir s’acheter plein de paires de skis.

OH ET LA BONNE GROSSE KICHTA AUTRICHIENNE A TORONTO 😱😱😱

104 MILLIONS SUR 4 ANS POUR JAKOB POELTL, LES RAPTORS VERROUILLENT LEUR POSTE 5 🔥🔥🔥 https://t.co/JHnTASnzer

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025



Machine à double-double, JP (deuxième pire surnom) valide en tout cas ici tous les efforts faits depuis des années, qui font de lui un pivot assez sous-coté au final. 8,9 points et 7 rebonds en carrière = 104 millions sur 4 ans, à l’époque on ne calculait pas pareil, mais que voulez vous il faut vivre avec son temps. Bravo Jakob, la coloc avec Malu ça promet.