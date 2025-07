Free Agency : les Bucks ont explosé leur roster, retour sur 24h WTF !

En à peine quelques minutes, les Bucks ont complètement enflammés cette Free Agency 2025. Après quelques re-signatures classique en début de nuit, le GM Jon Horst a tout envoyé bouler avec l’acquisition de Myles Turner et surtout la coupe du contrat de… Damian Lillard, suivi d’autres petits ajustements. Petit coup d’œil dans le rétro histoire que tout le monde soit à la page.

Tout avait commencé de manière très calme. Ouverture de la Free Agency à minuit pile heure française, les Bucks en profitent pour re-signer certains de leurs joueurs : Kevin Porter Jr. on s’en serait bien passé, Taurean Prince pourquoi pas et Gary Trent Jr. à pas cher, ces messieurs resteront dans le Wisconsin pour les deux prochaines années

Pas sûr que tout ça suffise à convaincre Giannis Antetokounmpo de rester, surtout avec la perte en parallèle de Brook Lopez qui part direction les Clippers, mais bon, en même temps, qu’est ce que Milwaukee peut vraiment faire d’autre ? Pas grand chose hein ? Oups.

Kevin Porter, Jr.: 2yr/$11M

Taurean Prince: 2yr/$7M

Gary Trent, Jr.: 2yr/$7.5M

What do you think so far, #Bucks fans?

🤔 pic.twitter.com/u13tvxxUeT

— ESPN Milwaukee (@ESPNMilwaukee) July 1, 2025

Shams Bomb ! Sur les coups de 17h, le journaliste d’ESPN annonce que Myles Turner débarque dans la raquette des Chevreuils, alors que pour une fois, tout le monde l’imaginait rester chez les Pacers (une première en près de 10 ans).

107 millions sur 4 ans, une player option sur la dernière année, et un trade kicker de 15% (augmentation de salaire en cas de transfert), Il était impossible de s’attendre à un tel deal, ça va faire du bien à côté de Giannis et Damian Lill…

BREAKING: Free agent center Myles Turner has agreed to a four-year, $107 million deal with the Milwaukee Bucks, plus a player option for year four in 2028-29 and a full 15% trade kicker, sources tell ESPN. Stunner. pic.twitter.com/MlDkZusVOv

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Oh pétard ! SHAMS BOMB ! Milwaukee a en fait décider de couper son meneur All-Star pour pouvoir accueillir Turner au sein de son effectif, alors même que ce dernier vient de se blesser au tendon d’Achille. Séisme dans le Wisconsin mais aussi pour toute la planète basket.

Chris Haynes annonce quelques minutes plus tard que selon ses infos, le Greek Freak serait mécontent de la manière dont a été géré tout ce bazar, alors que Dame Dolla de son côté, serait bien arrangé de se retrouver avec son avenir entre les mains en plus de recevoir l’entièreté du salaire de son précédent contrat (les Bucks lui verseront 22 millions par un sur les 5 prochaines années). Bazar tout simplement !

Just in: The Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire Myles Turner, sources tell ESPN. Lillard’s two seasons in Milwaukee come to an end as he rehabilitates a torn Achilles tendon. pic.twitter.com/eg1D1TMFM6

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Mais Jon Horst n’en avait pas encore fini pour la journée. Dans la foulée, les Bucks ont récupéré Gary Harris pour 2 ans, re-signé Jericho Sims pour le même nombre de saisons (les montants ne sont pas encore connus), mais également dit bye bye à Pat Connaughton, envoyé dans un transfert direction Charlotte en échange de Vasilije Micic.

Rarement vu un effectif autant bouger en si peu de temps.

Enfin, dernière actu au moment où l’on écrit ces lignes, le front office a décidé de laisser partir le jeune meneur prometteur Ryan Rollins en n’activant pas sa qualifying offer. On ne sait pas trop pourquoi honnêtement, ça aurait même fait du bien de le garder suite au départ de Dame Dolla mais soit, Jon Horst c’est certainement dit “2025, faut les choquer”, et sur ça au moins, il a réussi son coup en moins de 24h.

Source texte : Shams Charania, Chris Haynes