JJ Barea rejoint les Denver Nuggets en tant qu’assistant coach

Au milieu de cette folle Free Agency 2025 (merci les Bucks), certaines franchises en profitent pour renforcer également leur coaching staff, et c’est le cas des Nuggets. David Adelman pourra compter sur un nouvel assistant l’an prochain : le champion NBA 2011, JJ Barea.

Denver fait sans aucun doute partie des grands gagnants de ce début de Free Agency. Transfert pour Cam Johnson, retour de Bruce Brown, l’arrivée de Jonas Valanciunas en tant que backup de Nikola Jokic, que des moves solides et ultra convaincants qui vont aider les Nuggets à retrouver les sommets de la Conférence Ouest.

Mais il n’y a pas que du côté joueur que l’on a bougé dans le Colorado, puisqu’un nouveau nom est également venu s’ajouter au coaching staff de David Adelman. Un nom que les plus aficionados d’entre vous reconnaîtront sûrement, celui de l’ancien meneur des Mavs champions NBA 2011 : JJ Barea.

BREAKING: JJ Barea has agreed to join the Denver Nuggets as an assistant coach under David Adelman, per @ShamsCharania.

Barea won the 2011 NBA championship with the Dallas Mavericks and will be on the front of the Nuggets coaching bench. pic.twitter.com/CblqJj9H8T

— Yahoo Sports (@YahooSports) July 1, 2025

Retraité de la Grande Ligue depuis 5 ans, le Portoricain de 41 ans va donc s’essayer au rôle d’assistant coach sur les hauteurs de Denver. Difficile d’estimer son réel apport, mais ça fait toujours plaisir de revoir une tête connue sur les bancs NBA. En tout cas, s’il arrive à insuffler ne serait-ce qu’un bout de la mentalité Mavs 2011, à ces Nuggets bien prometteurs, la Conférence Ouest ferait mieux de se méfier !

Source texte : Shams Charania