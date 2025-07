Les Nuggets continuent leur très belle intersaison et renforcent encore leur second unit de façon très intelligente. Un bon gros paquet de scoring arrive sur les lignes arrières de Denver puisque Tim Hardaway Jr. pose ses valises dans le Colorado pour un an.

On peut dire que les complaintes de Nikola Jokic à propos de la profondeur de l’effectif ont été entendues. Depuis l’ouverture de la Free Agency, les dirigeants des Nuggets ont bûché sévère pour apporter un supporting cast digne de ce nom au Joker. THJ ne comblera pas les trous en défense, mais il pourra offrir de belles explosions au scoring comme il sait si bien le faire.

OH WOW MAIS C’EST QUEL GENRE DE MASTERCLASS CETTE FREE AGENCY DES NUGGETS ! https://t.co/BXFESgAYic

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

Après Cam Johnson, Bruce Brown et Jonas Valanciunas, c’est un quatrième renfort de poids pour la second unit des Nuggets, qui commence à avoir une certaine gueule ! Tim Hardaway Jr. bénéficiera à coup sûr des caviars de Nikola Jokic pour pouvoir artiller de loin et sortir de belles performances. Car le pivot Serbe est du genre à sublimer ceux qui gravitent autour de lui. Le fils de Tim devrait se régaler.