Jaren Jackson Jr. blessé à l’orteil et.. absent plusieurs mois ?

Alors qu’il vient tout juste de signer une énorme prolongation de contrat à Memphis, Jaren Jackson Jr. s’est.. blessé dans la foulée ! L’intérieur souffrirait du gros orteil droit et va devoir se faire opérer.

On imagine que les dirigeants des Grizzlies ne l’avaient pas vu venir celle-là. Tout juste prolongé avec un contrat max, Jaren Jackson Jr. s’est blessé à l’orteil droit en s’entrainant hors des installations de l’équipe. La franchise de Memphis a publié un communiqué expliquant que le joueur allait devoir se faire opérer.

Aucune date de retour n’est néanmoins donnée (pas super bon signe) et selon certains experts comme Jeff Stotts, la durée moyenne d’indisponibilité est de 3 mois pour pleinement revenir de cette blessure. Si c’est le cas, cela voudrait dire juste avant le début de saison 2025-26. Lui aussi opéré du gros orteil récemment, Darius Garland s’est vu indiquer 4 à 5 mois d’indisponibilité.

