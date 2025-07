WNBA : le Fever d’Indiana remporte la Commissioner’s Cup !

Évènement en WNBA cette nuit, puisque se tenait la Finale de la Commissioner’s Cup, un tournoi de mi-saison dont le format a inspiré Adam Silver pour la NBA Cup. Dans le cadre de cette Finale, les Minnesota Lynx, leaders de la Ligue avec 14 victoires pour 2 défaites et encore invaincus sur leur parquet, affrontaient un Fever d’Indiana privé de sa prodige Caitlin Clark, et tout ne s’est pas passé comme prévu !

Au vu des circonstances, il était difficile de ne pas imaginer les Lynx sortir vainqueurs de cette rencontre et réitérer leur succès de l’année dernière dans cette Commissioner’s Cup, en devenant par la même occasion, la première équipe à réaliser un back-to-back. Tout semblait s’aligner, le Target Center grondait, et Minnesota prend largement la tête dès le début de match : 27-14 en début de deuxième quart-temps.

Et puis la Fièvre s’est emparée de cette Finale. Run monumental de 18-0 de la part d’Indiana pour finir cette première mi-temps. Sophie Cunningham de loin, Kelsey Mitchell et Aliyah Boston à 2 points, pour finir avec Natasha Howard sur la ligne des lancers, tout y est passé pendant que Minnesota s’effondrait offensivement (18% au tir sur le deuxième quart). Le Fever a assommé cette Finale, qui ne sera plus jamais la même après cela.

THE FEVER WENT ON AN 18-0 RUN TO TAKE THE FIRST HALF LEAD 🔥

Minnesota’s last points of the half were with 8:13 remaining 😳 pic.twitter.com/XmoicE3xNu

— espnW (@espnW) July 2, 2025

Les Lynx ne mettront que trois tirs dans le jeu à la reprise et survivront vaguement grâce à leurs lancers, pendant que de l’autre côté, Natasha Howard alignera 10 points à elle toute seule sur la même période. +10 Fever avant les dix dernières minutes de la rencontre et malgré un léger comeback de Minnesota qui reviendra à 9 unités avec 4min30 à jouer, c’était trop loin, trop tard.

Score final : 59-74 pour le Fever d’Indiana qui remporte cette WNBA Commissioner’s Cup (et les 500 000 dollars de prime) en plus d’infliger aux Lynx leur première défaite à domicile cette saison. Caitlin Clark était sur le banc, mais Caitlin Clark est toute contente.

FEVER TAKE HOME $500K AND THE COMMISSIONER’S CUP 🏆🔥

They won by 15 PTS with no CC to hand the Lynx their 3rd loss of the season 👏 pic.twitter.com/ZUmMBKyWn3

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 2, 2025

Énorme pensée à Natasha Howard, MVP unanime de la Finale et grande actrice de cet upset avec ses 16 points et ses 12 rebonds. De l’autre côté, Napheesa Collier pourtant immense sur ce début de saison est passée à côté de son match (12 points à 6 sur 18 au tir), à l’image de toute son équipe, forcée à commettre 16 pertes de balles tout en tirant à 34,9% au shoot.

Il faudra attendre la nuit de jeudi à vendredi pour retrouver la WNBA dans toute sa splendeur avec 5 rencontres prévues ce soir là. On croise les doigts pour un retour de Caitlin Clark face aux Aces de Las Vegas. CC contre A’ja Wilson, ça serait plutôt alléchant comme affiche.