Alors qu’on ne les avait pas du tout vu venir, les Bucks viennent d’animer très sérieusement ce début de Free Agency. Signature de Myles Turner, cut de Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo pas forcément très content de la situation… Bref, il y a eu du grabuge à Milwaukee. On se pose et on débriefe tout ça. C’est parti !