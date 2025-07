Voilà, c’est terminé. La saison TTFL 2024-25 a tiré sa révérence. Certains ont terminé avec la banane, d’autres avec beaucoup de carottes, mais une chose est sûre : vous avez tous fait chauffer les neurones, jonglé avec le load management, prié pour que votre pick du soir ne se blesse pas au bout de trois minutes… et ça, rien que pour ça, on vous dit un immense merci.

Comme chaque été, il est l’heure de faire un petit débrief collectif. Un retour sur cette saison riche en émotions, en coups de génie… et en soirées de pure frustration quand un l’injury report annonce votre joueur out quelques minutes après la fermeture des decks. On est tous passés par là (c’est faux, je n’ai personnellement pas eu ce souci cette saison, sans vouloir me la raconter).

Pourquoi ce sondage ?

L’objectif est triple :

Faire le bilan de la saison TTFL écoulée. Ce que vous avez aimé, ce qui vous a frustré, ce que vous aimeriez voir évoluer. On veut tout savoir.

Imaginer ensemble la suite de la TTFL. On vous propose quelques idées, mais vos retours nous aident chaque année à faire progresser le jeu. Les premiers sondages de la saison nous ont donné des pistes, on continue de creuser ensemble.

Mieux vous connaître. On veut que la TTFL vous corresponde, donc on a besoin de savoir comment vous la vivez, ainsi que votre façon de suivre la NBA avec nous.

Comment ça marche ?

Un lien, un formulaire. Quelques minutes, pas plus.

C’est ouvert dès maintenant, et jusqu’à fin juillet.

Que vous soyez un joueur fidèle depuis la saison 1, un rookie de l’année, un vétéran qui a lâché l’affaire mais qui souhaite faire son comeback ou un Bradley Beal qui va lâcher la TTFL pour une fantasy league chinoise, votre avis compte.

Petit bonus, un tirage au sort aura lieu parmi tous les participants au sondage. Trois gagnants, trois lots :

De quoi pimper votre quotidien, que vous soyez en train de préparer votre pick du soir ou juste de pleurer votre choix de la veille.

Merci pour votre fidélité, votre passion… et vos choix douteux. La TTFL existe parce que vous êtes là, chaque soir, chaque semaine, à cliquer, réfléchir, râler, espérer, cultiver les carottes. Merci à vous. Ce sondage, c’est notre façon de continuer à construire ensemble une TTFL qui vous ressemble.

Alors prenez quelques minutes, dites-nous tout, balancez vos idées… et à très vite pour préparer la prochaine saison !

On résume :