Grizzlies : Jaren Jackson opéré avec succès du pied, et réévalué dans 3 mois

Tout juste prolongé par les Grizzlies, Jaren Jackson Jr. s’est blessé à l’orteil, et a été opéré avec succès. Il sera réévalué par les médecins dans 3 mois, et manquera donc par conséquent le début du camp d’entraînement de Memphis.

La tuile. Se prendre un très gros contrat, et se blesser quasiment dans la foulée. Jaren Jackson Jr. a été victime d’une blessure au gros orteil droit lors d’un match de basket. Blessure suffisamment grave pour qu’une intervention chirurgicale soit requise.

Memphis Grizzlies say All-Star Jaren Jackson Jr. — fresh off a contract extension — suffered a right turf toe injury that will require a procedure. The injury happened participating in a live basketball run offsite. No timetable provided. He’s expected to make a full recovery. pic.twitter.com/jDljWs1T0J

Cette opération a été effectuée tout de suite, et désormais, il devra attendre 12 semaines (3 mois, fin septembre) pour être réévalué quant à sa capacité à rejouer au basket à haut niveau. Selon Michael Scotto (USA Today, Hoops Hype), la franchise pense qu’il se rétablira complètement.

Source : Michael Scotto