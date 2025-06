Nouvel épisode dans la saga “les Knicks se prennent des vents par tout le monde”. Hier on vous parlait des épisodes Jason Kidd, Ime Udoka et Chris Finch, mais Billy Donovan et Quin Snyder s’ajoutent désormais à la liste. Quelqu’un peut prévenir Leon Rose que les coachs libres ça existe ?

Depuis deux jours, les Knicks, c’est un peu comme ce gars qu’on connaît tous.

Celui qui privilégie la quantité à la qualité. Qui se dit “qu’une de perdue, c’est dix de retrouvées”, et qui multiplie les DM bien lourdots dans l’espoir de retrouver la perle rare. Malheureusement, comme tout bon charo qui se respecte, la réponse est souvent la même : “NON !”.

Everytime the Knicks asks for permission to interview 😭😭😭

This is crazy 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/yY5WqX07L8

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) June 11, 2025

Cinq refus en deux jours, une recherche de coach pour l’instant terrifiante, mais qui a au moins le mérite de bien nous faire marrer. Vous prendriez bien quelques nouveaux échecs en bonus ? Quin Snyder fut le premier de cette nouvelle fournée mais les Hawks ont refusé de manière “ferme” selon les propos de Shams Charania. Comme dirait DJ Khaled : “Another one !”.

Mais puisqu’ici on aime les running gags interminables : Billy Donovan, actuel entraîneur des Bulls, a lui aussi été approché par la franchise de la Grosse Pomme, avec toujours aussi peu de succès. On va commencer à se rapprocher du nombre de saisons des Feux de l’Amour si ça continue.

The Knicks requested permission to speak to Billy Donovan but were denied, per @KCJHoop pic.twitter.com/Ilsd8deRvs

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 12, 2025

Le pire, c’est qu’à côté de ça, il y a une pelletée de coachs libres, et des bons coachs en plus. Mike Brown, Taylor Jenkins, Michael Malone, on est même à deux doigts d’ajouter Vincent Collet à la liste. Mais New York s’entête à tenter des coachs déjà pris…

Petit conseil à nos amis de la Big Apple, dans quelque temps, Didier Deschamps risque d’être libéré. Il faudrait juste lui apprendre la règle des retours en zone et des huit secondes dans sa propre moitié de terrain mais sinon, ça fait un coach qui lui est un VRAI champion du monde.

Sources texte : Shams Charania, K.C. Johnson

Hell nahh🤣

— Trae Young (@TheTraeYoung) June 12, 2025