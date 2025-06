Après le renvoi de Tom Thibodeau, les Knicks sont en quête d’un nouveau coach. Les noms de Chris Finch, Ime Udoka ou encore Jason Kidd sont sortis ces derniers jours mais les autres franchises ont refusé que New York parle à leurs coachs.

Qui s’installera sur le banc des Knicks à la rentrée ? Cette question s’annonce plus compliquée que prévu. La franchise de Big Apple continue de scruter le marché pour trouver la perle rare mais elle essuie pour le moment des refus. New York convoitait notamment trois coachs sous contrat mais les Wolves comme les Rockets ont refusé que les Knicks échangent avec Chris Finch et Ime Udoka. Selon Shams Charania d’ESPN, les Mavs en feraient de même si les Knicks venaient leur demander pour Jason Kidd.

L’ancien meneur a été annoncé comme une piste plausible. Il connait bien Jalen Brunson (qu’il a dirigé à Dallas), il a l’expérience d’un titre NBA et il a conduit Dallas jusqu’en Finales en 2024. Mais si certains médias parlaient d’un “intérêt mutuel” entre Kidd et les Knicks, il se pourrait qu’il n’en soit rien au final. Selon Sam Amick du New York Times, le coach des Mavs pourrait utiliser l’intérêt des Knicks pour négocier une juteuse prolongation à Dallas.

Une tactique vieille comme le monde mais pas de quoi aider New York à trouver son nouveau leader.

Source texte : ESPN / New York Times