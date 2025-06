Les Mavs et les Pistons joueront un match de saison régulière à Mexico début novembre

La NBA a annoncé que le match de saison régulière entre les Mavs et les Pistons seraient relocalisés à Mexico début novembre. Le Mexique continue d’être une terre d’accueil pour les rencontres de la Grande Ligue.

Le Mexique est souvent cité comme une potentielle destination pour une nouvelle franchise mais en attendant, la NBA lui offre quelques rencontres de saison régulière. Ce sera la 34ème rencontre de NBA organisée sur place depuis 1992. Hormis les US et le Canada, aucun pays n’a vu plus de matchs sur son sol que le Mexique.

Le 1er novembre prochain, ce sont les Mavs et les Pistons qui s’affronteront de l’autre côté de la frontière. Une affiche de qualité avec Anthony Davis ou encore la nouvelle coqueluche Cooper Flagg d’un côté (en attendant le retour de Kyrie) et Cade Cunningham pour guider des Pistons de retour au premier plan de l’autre.

La NBA continue ainsi de se développer sur la scène internationale, allant chercher de nouveaux fans en dehors des US. C’est déjà la 8ème fois que Dallas joue un match au pays des Aztèques contre seulement la 3ème pour les Pistons. Sur cette saison 2024-25, le Heat et les Wizards avaient joué au Mexique début novembre.

Source texte : NBA