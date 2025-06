Après une très vive altercation avec des supporters adverses en plein match, on connait désormais les sanctions attribuées à DeMarcus Cousins. Une amende qui pourrait aller jusque 10 000 dollars et une fin de saison anticipée après seulement 10 matchs. La Ligue a décidé de ne pas blaguer avec le cas DMC.

Hier, on vous partageait les mésaventures de DeMarcus Cousins du côté de Porto Rico. Petit rappel des faits, dans un match contre les Vaqueros de Bayamon, Boogie s’en est pris à des fans jusqu’à presque en venir aux mains. La catastrophe a été évitée grâce à la sécurité, mais si vous avez les images de Malice at the Palace en tête, on était sur les mêmes bases.

Aujourd’hui, les sanctions sont tombées et la BSN (Baloncesto Superior Nacional, championnat portoricain) a pris ça très au sérieux, on a envie de dire tant mieux. Fin de saison prématurée pour DeMarcus Cousins qui se voit être suspendu pour tout le reste de cette dernière, et en “bonus”, une amende de 4 250$ qui pourrait monter jusque 10 000 selon les justifications que donnera Boogie.

DeMarcus Cousins has been SUSPENDED for the remainder of the 2025 BSN season following Monday’s incidents in Bayamón and faces a potential $10,000 fine.

— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) June 10, 2025

Alors oui les supporters adverses ne sont pas des exemples dans cette histoire évidemment, et certains vont d’ailleurs être suspendus (dès qu’ils auront été identifiés). L’équipe de Bayamon a aussi reçu un avertissement et, en cas de nouveau dérapage de ses fans, ses matchs à domicile pourraient être délocalisés.

Boogie se doit néanmoins d’être le plus mature de la pièce vu son statut, force est de constater que ça n’a pas été le cas hier. Dommage, il faisait une saison solide sur les terres portoricaines avec 18 points et 9 rebonds de moyenne en 10 matchs, mais il faudra attendre un petit moment, avant de le revoir truster les parquets.

Source texte : HoopsHype