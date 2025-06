Draft NBA 2025 : déjà 13 joueurs dans la Green Room, Noa Essengue bientôt invité ?

La Draft NBA 2025 aura lieu dans deux semaines désormais et l’organisation commence à se mettre en place avec les premières invitations pour la Green Room. 13 joueurs ont déjà été conviés, pas de Français pour le moment mais ça pourrait changer bientôt.

Comme chaque année, les plus grands talents de la Draft (et leurs proches) auront l’honneur d’être invités dans la Green Room, la salle où Adam Silver annonce chaque pick avant de serrer la main des joueurs présents. Cette année ne fait pas exception et selon Jonathan Givony, l’expert de la Draft, déjà 13 invitations ont été envoyées pour l’événement.

13 players invited to the NBA Draft green room thus far:

Cooper Flagg

Dylan Harper

Ace Bailey

VJ Edgecombe

Tre Johnson

Khaman Maluach

Jeremiah Fears

Kon Knueppel

Kasparas Jakucionis

Egor Demin

Carter Bryant

Derik Queen

Asa Newell

Noa Essengue is still playing, not yet invited pic.twitter.com/OYdXVMRr3y

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 10, 2025

On y trouve Cooper Flagg évidemment, mais aussi la crème de la crème de cette promotion avec Dylan Harper, Ace Bailey ou encore VJ Edgecombe. Que des joueurs annoncés haut ou très certainement dans le Top 10-15.

On remarque pour le moment l’absence des Français. ESPN ajoute que 11 autres invitations devraient être envoyées prochainement. Le Français Noa Essengue serait un choix logique, lui qui est régulièrement annoncé dans le Top 15. Mais le jeune tricolore n’a pas fini sa saison en Allemagne et il n’est pas encore certain qu’il puisse assister à la Draft le 25 juin prochain. Nolan Traoré pourrait aussi en être même si sa cote a un peu baissé ces derniers mois.

Source texte : ESPN / Jonathan Givony