Comme c’était le cas ces deux dernières années, la Draft NBA 2025 aura une nouvelle fois un fort accent bleu-blanc-rouge. De quoi faire un Apéro dédié aux Français qui intégreront très bientôt la Grande Ligue.

Plus que quelques jours avant la Draft 2025, et côté France on devrait encore se régaler ! Maxime Raynaud, Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré et Noah Penda, cinq mousquetaires qui vont être très attendus le soir de la Draft et qui pourraient tous être sélectionnés au 1er tour ! Alors entre leur profil, leur potentiel et leur place idéal le 25 juin, c’est l’heure d’un Apéro 100% cocorico !