Prévue dans environ deux semaines, la Draft NBA 2025 approche à grands pas et c’est donc l’heure de faire un focus sur les principaux prospects de la cuvée actuelle. En plus des profils individuels, voici une petite compilation des meilleurs forwards (ailiers + ailiers forts) qui intégreront la NBA dans les semaines à venir.

Cooper Flagg / ailier – 18 ans, 2m06

Le profil complet de Cooper Flagg

Le meilleur joueur de la cuvée de Draft 2025, c’est lui.

Annoncé comme un véritable phénomène depuis ses années lycée, Cooper Flagg a dominé le monde du basket universitaire cette saison avec Duke, répondant ainsi aux (énormes) attentes placées en lui. Flagg possède un immense potentiel défensif, il est capable d’impacter le jeu de multiples façons en plus du scoring, il a une maturité autant physique qu’émotionnelle qui impressionne pour un gamin de 18 ans, et est le genre de joueur qui ne lâche jamais rien sur un terrain. Quand vous mélangez tout ça, ça donne un prospect élite.

Flagg sera sans aucun doute sélectionné en numéro 1 par les Dallas Mavericks le soir de la Draft NBA.

Statistiques 2024-25 (Duke) : 19,2 points à 48,1% au tir (38,5% à 3-points), 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 interception et 1,4 contre (30,6 minutes de moyenne en 37 matchs)

Ace Bailey / ailier – 18 ans, 2m08

Le profil complet d’Ace Bailey

Dans une NBA où les ailiers grands, techniques, athlétiques et polyvalents sont très recherchés, Ace Bailey fait partie des prospects qui semblent bien correspondre au basket moderne.

De par son profil, le nom d’Ace Bailey a parfois été associé à des joueurs “élite” comme Kevin Durant, Tracy McGrady et Jayson Tatum, qui représentent tous des modèles pour l’ailier formé à Rutgers. Est-ce qu’il arrivera un jour à atteindre un tel niveau ? Des doutes subsistent, non seulement parce qu’il y a beaucoup de boulot (sur le plan technique comme physique) mais aussi car la maturité du bonhomme pose question. Néanmoins, le talent et le potentiel de Bailey font de lui l’un des meilleurs prospects de la Draft 2025.

Avec ses qualités de scoreur, son mélange taille – mobilité et son potentiel de two-way player, Ace Bailey pourrait être sur le podium de la Draft NBA 2025, derrière Flagg et son ancien coéquipier à Rutgers Dylan Harper.

Statistiques 2024-25 (Rutgers) : 17,6 points à 46% au tir (34,6% à 3-points), 7,2 rebonds, 1,3 passe, 1,3 contre et 1 interception (33,4 minutes de moyenne en 30 matchs).

Carter Bryant / ailier – 19 ans, 2m03

Le profil complet de Carter Bryant est à venir

Quand on se nomme Carter Bryant, il faut assumer sur les terrains de basket. Et ça tombe bien, parce que le prospect d’Arizona démontre pas mal de choses sur un parquet.

Défensivement et au rebond, Carter Bryant en impose avec ses grosses capacités physiques et athlétiques, et de l’autre côté du terrain il a shooté à plus de 37% de réussite à 3-points. Des qualités qui peuvent bien se traduire en NBA. Bryant a en effet le potentiel pour devenir un ailier 3&D au plus haut niveau, et potentiellement un bon ailier all-around s’il se développe offensivement. Sa polyvalence est un plus.

Si ses stats ne sautent pas aux yeux (il avait un rôle assez limité en tant que freshman à Arizona), Carter Bryant a de bonnes chances d’être sélectionné entre le Top 10 et la 14e place le soir de la Draft NBA, faisant de lui un Lottery-pick.

Statistiques 2024-25 (Arizona) : 6,5 points à 46% au tir (37,1% à 3-points), 4,1 rebonds, 1 passe et 1 contre (19,3 minutes de moyenne en 37 matchs).

Collin Murray-Boyles / ailier fort – 20 ans, 2m01

Le profil complet de Collin Murray-Boyles est à venir

Parfois, les statistiques ne suffisent pas à montrer l’activité d’un joueur. Mais dans le cas de Collin Murray-Boyles, sa production dans les nombreux secteurs du jeu symbolise bien la polyvalence du sophomore de South Carolina.

Rentrant dans la famille des “petits” ailiers forts (si ça existe toujours…), Murray-Boyles était le leader offensif et défensif de son équipe, tout ça dans la très relevée Southeastern Conference. Il est mobile, puissant, polyvalent, et possède pas mal de skills qui lui permettent de peser sur le jeu. Ses capacités de finisseur au cercle, ses qualités de playmaker et sa polyvalence défensive (en plus d’être un gros rebondeur) sont particulièrement appréciées.

Seule vraie ombre au tableau : il n’a pas de shoot à 3-points dans son répertoire, et on sait à quel point cela peut limiter le plafond d’un joueur. D’autant plus que CMB n’est pas non plus un monstre athlétique. Enfin, certains s’interrogent aussi sur son vrai poste en NBA.

Néanmoins, Collin Murray-Boyles devrait être sélectionné au plus tard en fin de Loterie.

Statistiques 2024-25 (South Carolina) : 16,8 points à 58,6% au tir, 8,3 rebonds, 2,4 passes, 1,3 contre et 1,5 interception (30,6 minutes de moyenne en 32 matchs).

Noa Essengue / ailier fort – 18 ans, 2m06

Le profil complet de Noa Essengue est à venir

Est-ce qu’on est chauvin ? Peut-être. Mais la cote de Noa Essengue grimpe en flèche en ce moment et du coup on s’est permis d’intégrer le Frenchie dans notre Top 5 des forwards.

En pleine forme lors des Playoffs du championnat allemand avec Ulm, Essengue pourrait être sélectionné autour du Top 10 de la Draft 2025, ou du moins dans les picks de Loterie (Top 14). Il y a de bonnes chances qu’il soit le premier Français sélectionné le 25 juin prochain.

Sa polyvalence, sa mobilité et son profil physique (ailier très long) intriguent beaucoup. Défensivement il séduit à travers son gros potentiel, mais Noa montre aussi de plus en plus son talent offensif. Les skills et le sens du jeu d’Essengue marquent les esprits chez les scouts. Et son activité, malgré un physique à travailler, ne passe pas inaperçue face à des joueurs bien plus costauds dans le championnat allemand.

Career-high 22 points and 14 rebounds for Noa Essengue exploded in Game 1 of the German playoff semis. The 18-year-old showcased his skill level, fluidity, defensive versatility, and feel for the game, knocking down a pair of 3s and bringing impressive intensity on both ends. pic.twitter.com/JLMjHZGsF0

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2025

Mais aussi…

Pour les équipes NBA qui choisiront en dehors de la Loterie (Top 14) et qui cherchent à se renforcer sur les ailes, il faudra probablement se tourner vers des prospects comme :