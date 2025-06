New Orleans Pelicans, le bilan 2024-25 : le docteur Maboul a encore frappé en Louisiane

C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. Direction le Bayou aujourd’hui pour parler de nos copains les Pelicans. NOLA espérait une saison sans trop de problèmes à gérer et le moins qu’on puisse dire c’est que les dieux du basket n’ont pas exaucé leurs prières.

Ce que TrashTalk avait annoncé

44 victoires et une 9ème place à l’Ouest pour Bastien, 41 victoires et une 11ème place pour Alex. Voilà les attentes pour cette saison 2024-25 au moment des 30 previews en 30 jours. Le talent est là mais encore faut-il qu’il tienne sur ses deux jambes et dans une jungle comme la Conférence Ouest, ça ne pardonne pas.

Ce qu’il s’est vraiment passé

L’arrivée de Dejounte Murray à l’intersaison était censée offrir un “Big 4” intrigant à NOLA mais, une fois de plus, tout est parti en live en Louisiane, la faute à une avalanche de blessures. 30 matchs pour un Zion Williamson toujours aussi fragile, seulement 18 pour Brandon Ingram, 20 pour Herb Jones ou encore 31 pour Murray. La saison des Pelicans n’a jamais vraiment pu commencer. Le trio Zion – Ingram – Murray n’a même pas joué une seule minute ensemble sur cet exercice ! Obligé de bricoler sans cesse, New Orleans n’avait aucune chance de se mêler à la course aux Playoffs et la franchise a dû se contenter des bas-fonds avec seulement 21 victoires pour 61 défaites.

Nouvelle saison de transition donc, plus imposée que voulue celle-ci, qui n’aura offert que de rares moments de bonheur pour les fans. On pourra quand même citer les progrès de Trey Murphy III mais aussi la saison rookie très prometteuse du jeune pivot Yves Missi. Propulsé leader d’attaque, C.J. McCollum s’est aussi offert quelques belles flambées qui rappelleront des souvenirs aux fans des Blazers. Bref, c’est assez léger au niveau des satisfactions.

Plus qu’un coup d’arrêt, cette saison a aussi marqué une fin de cycle puisque la franchise a décidé de couper les ponts avec Brandon Ingram. Incapable de se mettre d’accord avec sa franchise pour une prolongation, l’ailier a été envoyé aux Raptors. Le couperet est aussi tombé pour David Griffin, vice-président des opérations basket, remplacé par l’ancienne gloire Joe Dumars.

La saison des Pelicans en quelques articles

L’image de la saison

Difficile de choisir une autre image que celle d’un joueur blessé, en l’occurrence ici la grave blessure de Dejounte Murray. Censé être le facteur X permettant aux Pels de franchir un cap, le guard a découvert la malédiction du Bayou et il a été fauché en plein vol. NOLA n’a jamais droit au bonheur.

Pourquoi on peut sourire

Pas mille raisons mais si on ne devait en garder qu’une, on dirait probablement Yves Missi. Pas attendu à ce niveau, l’intérieur camerounais a prouvé qu’il pouvait devenir une pièce importante du futur de New Orleans. Avec un peu moins de bobos, on s’attend aussi à ce que Trey Murphy III s’impose comme le remplaçant naturel de Brandon Ingram. Quid du plafond de Jordan Hawkins, encore trop irrégulier mais qui a déjà une bonne étiquette d’allumette offensive ?

Pourquoi on peut faire la gueule

Trop de blessures, encore et encore. On se demande aussi où va vraiment le projet des Pelicans ? Zion Williamson n’arrive pas à rester en bonne santé sur la durée et il fait encore parler de lui en dehors des terrains. Avec un C.J. McCollum qui ne rajeunit pas et un Dejounte Murray qui va logiquement devoir passer quelques mois à l’infirmerie, NOLA avance avec peu de certitudes. Ne serait-il pas temps d’appuyer sur un gros bouton rouge ?

Et la suite ?

L’arrivée de Joe Dumars marque le début d’un nouveau cycle pour les Pelicans. Nouveau patron du sportif, l’ancien des Pistons veut remettre de l’ordre dans le Bayou et on peut s’attendre à ce qu’il prenne des décisions fortes pour sa première année de mandat. Avec Zion Williamson par exemple ? La présence de l’ailier-fort à la Lottery montre qu’il est toujours dans les plans de la franchise, au moins pour l’instant. Pas sûr qu’on dira pareil si le même scénario se reproduit l’année prochaine.

Source stats : TrashTalk