Annoncé comme la future grande saga de l’été, le potentiel transfert de Giannis Antetokounmpo se refroidit de plus en plus. Le Greek Freak – actuellement au Brésil – a laissé entendre qu’il voulait ramener les Bucks en Finales NBA.

Peut-être que ce ne sont que des mots glissés en interview au milieu de diverses réponses, ou peut-être qu’ils reflètent vraiment l’envie de Giannis de rester à Milwaukee. En tout cas, la dernière sortie du Freak est en adéquation avec les récentes rumeurs disant qu’Antetokounmpo pourrait plutôt continuer l’aventure aux Bucks.

Voici ce qu’il a déclaré quand il a été interrogé sur les Finales NBA 2025.

“Il y a deux grandes équipes qui sont arrivées là. Indiana, avec mon ami Pascal Siakam, récolte les fruits, et OKC a tout simplement le MVP. J’espère juste voir du bon basket. Les Finales, c’est différent, j’espère y revenir bientôt avec les Bucks.”

Revenir en Finales NBA avec les Bucks, on lui souhaite bonne chance mais au moins ça devrait rassurer les fans de Milwaukee.

Plus tôt dans la journée, l’insider d’ESPN Brian Windhorst avait donné une update qui va dans le même sens que les propos de Giannis Antetokounmpo.

“Pour l’instant, il n’y a aucun marché pour un transfert de Giannis Antetokounmpo, il n’y a aucune discussion de transfert. Il n’a pas demandé de transfert. Et les Bucks ne veulent pas le transférer.”

Si on se dit que les choses peuvent encore bouger dans les semaines à venir, un potentiel transfert de Giannis n’est donc pas d’actualité, contrairement au dossier Kevin Durant qui lui chauffe de plus en plus.

Avec une telle déclaration, Antetokounmpo a peut-être voulu mettre un gros coup de frein aux spéculations, afin de pouvoir profiter plus tranquillement de son déplacement au Brésil. Un déplacement qui n’est d’ailleurs pas sans péripétie…

