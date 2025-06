Dans une grosse semaine, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Chaque jour, on vous présentera un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. Au menu aujourd’hui ? Collin Murray-Boyles, l’un des joueurs les plus intrigants de la cuvée !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 20 ans

20 ans Poste : ailier-fort

ailier-fort Équipe : South Carolina

South Carolina Taille : 2m01

2m01 Poids : 105 kilos

105 kilos Envergure : 2m14

2m14 Statistiques 2024-25 : 16,8 points à 58,6% au tir, 8,3 rebonds, 2,4 passes, 1,3 contre et 1,5 interception (30,6 minutes de moyenne en 32 matchs).

16,8 points à 58,6% au tir, 8,3 rebonds, 2,4 passes, 1,3 contre et 1,5 interception (30,6 minutes de moyenne en 32 matchs). Comparaison NBA : mélange de Julius Randle et Grant Williams, futur rôle à la Draymond Green ?

mélange de Julius Randle et Grant Williams, futur rôle à la Draymond Green ? Prévision TrashTalk : entre le Top 10 et le Top 15

Son parcours

Si vous aimez les joueurs qui viennent des coins perdus de l’Amérique et qui n’étaient pas destinés à jouer en NBA, l’histoire de Collin Murray-Boyles pourrait vous plaire.

Né en Caroline du Sud, un État auquel on pense rarement quand on parle de basket, Murray-Boyles a porté les couleurs du lycée A.C. Flora dans la petite ville de Forest Acres. Il a ensuite déménagé dans l’Utah pour rejoindre la Wasatch Academy à Mount Pleasant (3 000 habitants seulement), où il a commencé à arriver sur les radars nationaux grâce à ses performances très solides.

Considéré comme un prospect quatre étoiles (sur une échelle de cinq), Collin Murray-Boyles n’a pas été recruté par les grandes universités à sa sortie du lycée. Il était plutôt convoité par des écoles comme Appalachian State, Belmont, Coastal Carolina ou Jacksonville. Soyons honnête, ça fait pas rêver. Murray-Boyles a finalement décidé de revenir sur ses terres, en Caroline du Sud, en rejoignant l’université locale. Les débuts ont été un peu compliqués, la faute notamment à une mononucléose infectieuse qui a perturbé son arrivée en NCAA. Néanmoins, CMB est rapidement devenu un joueur productif en tant que freshman chez les Gamecocks.

Un joueur productif qui est ensuite devenu un vrai prospect NBA en tant que sophomore. Cette année à l’université, Murray-Boyles a cartonné dans une conférence (la SEC) hyper relevée, s’imposant comme le leader offensif et défensif de son équipe. Quasiment 17 points et 8 rebonds de moyenne, du contre, de l’interception, des passes… bref il était partout. Si collectivement les résultats n’étaient pas là, la cote de Collin n’a cessé de grimper. Jusqu’à être considéré comme un prospect calibre Loterie (Top 14).

Ses points forts

Mobilité et puissance

Finition au cercle / au poste

Potentiel de playmaker

Polyvalence défensive + rebond

Beau bébé de 105 kilos pour 2m01, Collin Murray-Boyles (gaucher) possède un profil très intrigant : il est à la fois mobile et puissant, il est capable de poser la balle pour se créer ses propres opportunités offensives, et sait comment s’ouvrir le chemin du cercle pour conclure de près. Vous mélangez impact physique et mobilité, et ça donne un mix qui rappelle un peu le style de Julius Randle, en plus petit et avec le shoot en moins (on va en reparler…).

Collin Murray-Boyles scoring versatility summed up in 60 seconds. pic.twitter.com/WndgbsiHHd

— Mohamed (@mcfNBA) June 17, 2025

De plus, Murray-Boyles a aussi un joli potentiel de playmaker à développer. S’il a perdu autant de ballons que distribué de passes décisives à South Carolina cette année (2,4 par match), CMB possède un talent de passeur assez naturel ainsi qu’un vrai QI basket.

Il est capable de sanctionner les prises à deux grâce à des prises de décision assez rapides, de faire les bons choix en sortie de pick-and-rolls, et a su ouvrir des opportunités à ses copains depuis le jeu au poste. Comme vu juste au-dessus, Murray-Boyles sait poser la balle pour driver, mais au lieu de scorer il peut aussi créer des décalages intéressants. Tout ça pour dire que CMB a ce qu’il faut pour devenir un connecteur en NBA.

Collin Murray-Boyles is a polarizing playmaker who leaves his fingerprints all over the game on both ends. Smart, strong, long, disruptive. Team fit will be pivotal for his long-term outlook, perhaps more than any other player in the draft. https://t.co/sqEj0G5hCG pic.twitter.com/M48tuIlHGa

— Jacob Myers (@League_Him) June 14, 2025

En défense, les statistiques du bonhomme (1,3 contre, 1,5 interception) montrent que Collin Murray-Boyles a les mains actives et qu’il est aussi un playmaker défensif. Vous nous direz que les chiffres ne reflètent pas toujours le niveau défensif d’un joueur, et vous avez raison, mais dans le cas de CMB ils symbolisent bien son potentiel.

L’intensité est là, il enchaîne les efforts, il est actif sur l’homme et peut se montrer redoutable en aide pour fermer les espaces. Il est également un formidable rebondeur pour sa taille. Alors certes, avec son “petit” 2m01 et sans avoir des qualités athlétiques +++, Murray-Boyles n’est pas un immense protecteur de cercle. Néanmoins, ce mix puissance – mobilité – envergure qui le caractérise lui offre une belle polyvalence sur le plan défensif. Polyvalence qui représente l’un de ses points forts et qui pourrait l’aider à se faire une vraie place en NBA.

Collin Murray-Boyles has a chance to be an NBA All-Defensive Team type of player.

An elite off-ball defender that has high defensive IQ, great awareness, impressive instincts and overall a great understanding on positioning.

On the ball he can defend multiple positions, very… pic.twitter.com/3NlbxwJbYB

— Global Scouting (@GlobalScouting_) May 21, 2025

Ses points faibles

Pas de shoot extérieur

Quel rôle en NBA ?

Malgré toutes les qualités qu’on peut trouver à Collin Murray-Boyles, certaines risquent d’avoir du mal à s’exprimer en NBA à cause d’une grosse faiblesse : le tir extérieur. Le prospect de South Carolina n’a tenté qu’un tir à 3-points en moyenne cette saison pour une réussite de 26,5% (9/34 au total). Ce n’est même pas qu’il est incapable de shooter, c’est surtout que le shoot extérieur ne fait pas du tout partie de son jeu actuellement. Et ça, c’est forcément inquiétant pour tout autre joueur qu’un pivot opérant près du cercle.

Ce manque important dans son jeu, associé à son profil atypique, peut poser des doutes concernant l’adaptation de Collin Murray-Boyles en NBA, et plus précisément le rôle qu’il peut y occuper. Probablement trop petit pour jouer en 5, et pas assez adroit/technique pour jouer à l’aile, CMB risque d’avoir du mal à vraiment faire son trou. Il fait partie de ces joueurs qui ont besoin d’évoluer dans un contexte particulier pour maximiser leur potentiel. De quoi limiter son plafond.

Collin Murray-Boyles spot-3 shooting drill at the NBA draft combine pic.twitter.com/qsqp53l0Jq

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 13, 2025

Ce qui va faire la différence

Peut-il s’acheter un shoot ?

Contexte dans lequel il évolue

Dans la continuité de ce qu’on a mentionné dans les points faibles, le plafond de Collin Murray-Boyles risque fort de dépendre de sa capacité à développer un shoot extérieur. L’idée évidemment n’est pas de devenir un sniper après avoir marqué seulement 9 tirs primés à l’université. Mais entre avoir un shoot un minimum respectable et ne pas avoir de shoot du tout, ça peut faire une très grosse différence en NBA.

Sans tir extérieur, Collin Murray-Boyles pourrait être limité au statut de role player, car son temps de jeu risque d’en pâtir (voir paragraphe “rôle” juste au-dessus). S’il parvient à gagner en efficacité en dehors de la raquette, cela ouvrira des perspectives plus intéressantes en NBA. Ses 71% de réussite aux lancers-francs sont un signe encourageant en ce sens pour CMB.

Comme pour chaque joueur mais en particulier un joueur comme lui, la réussite de Collin Murray-Boyles en NBA dépendra aussi de l’équipe dans laquelle il évolue. Si par exemple il tombe dans une franchise qui possède un pivot shooteur, ça peut beaucoup l’aider à trouver un vrai rôle au vu de ses limites actuelles. S’il tombe dans une équipe qui est déjà limitée en shooting, ça risque d’être plus compliqué pour s’imposer.

Projection NBA

Collin Murray-Boyles devrait sortir vers le milieu du premier tour, peut-être un peu avant pour se rapprocher du Top 10, peut-être un peu après. En tout cas, les équipes à la recherche d’un joueur polyvalent, et qui ont le personnel pour maximiser le profil atypique de Murray-Boyles, ont de bonnes raisons de s’intéresser au bonhomme.

CMB est le type de joueur qui devrait avant tout s’illustrer grâce à sa défense en NBA, ses qualités de connecteur, et dont le mélange polyvalence + énergie devrait être grandement apprécié.