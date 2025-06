Si le gotha du basket 3×3 mondial sera concentré la semaine prochaine du côté d’Ulaanbaatar pour la Coupe du Monde, à Poitiers on ne va pas bouder son plaisir pour autant. Pour la quinzième année, l’Urban PB ravira Poitevins et touristes avec cette année encore un plateau ultra-relevé, au cœur de dix jours de fiesta autour du demi-terrain.

Pour les fans de basket 3×3, le Festival 3×3 Poitiers renvoie entre autres à deux hommes. Sylvain Maynier, figure locale, ancien joueur pro et devenu l’un des artisans principaux de la montée du 3×3 en France (Sylvain était notamment le responsable des épreuves de 3×3 lors des Jeux de Paris 2024), a été l’un des instigateurs de ce bel évènement il y a quinze ans. A ses côtés notamment, une voix, celle de Vincent Royet. Pas seulement le mec qui a introduit chaque joueur parisien lors de la célébration de la Champions League du PSG il y a deux semaines, mais aussi et surtout LA voix du 3×3 en France, qui officie sur le World Tour et qui était également du voyage Place de la Concorde l’été dernier.

Passé ce big-up introductif, le Festival 3×3 Poitiers c’est quoi ? Le plus vieux Challenger en activité AU monde, Poitiers n’est donc pas que le berceau “français” du 3×3. En plein centre de la ville et ce depuis quinze ans, on a donc un évènement grandeur nature, faisant la part belle au basket 3×3 et toute sa culture street. 10 000 spectateurs sur la semaine, du 1 vs 1, de la danse, des épreuves pour toutes les catégories d’âge, et en guise de pompon, un Challenger estampillé World Tour, qui donnera à son vainqueur une place pour le Masters de Hong Kong. On y retrouvera d’ailleurs quelques cracks mondiaux et parmi eux les équipes du Partizan (Serbie), des Skyliners (Allemagne) ou encore de Harlem (USA), alors que le plateau sera également tricolore grâce à la présence de quatre formations françaises (Ermont, Élancourt, Lille et St-Denis).

Stefan Milivojevic, Edgars Krumins, Francis Lacis, les Français Hervé Jean-Pierre, Lucas Malary, Vincent Fauché, Jordan Aboudou, Alexandre Aygalencq, autant de noms clinquants du circuit qui se la donneront sur la Place du Maréchal Leclerc, comme depuis quinze ans, dans la bonne humeur mais avec beaucoup de sueur.

Les matchs de ce Challenger seront à suivre sur la plateforme France TV, avec ni plus ni moins que le GOAT de la discipline en France au micro, bref, que vous soyez aux environs de Poitiers ou un peu plus loin stationnés, aucune excuse pour manquer cette semaine de teuf autour du ballon jaune et bleu !