Mark Daigneault rend hommage à Cason Wallace et Aaron Wiggins

Si Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander ont évidemment fait les gros titres après la victoire du Thunder au Game 5, Oklahoma City ne l’aurait peut-être pas emporté sans les contributions de Cason Wallace et Aaron Wiggins en sortie de banc. Une nouvelle fois, la profondeur d’OKC a payé !

Dans le Game 6 à Indianapolis, Cason Wallace et Aaron Wiggins n’avaient pratiquement pas pesé dans la victoire du Thunder. Cette nuit ? L’histoire était totalement différente.

Wallace a terminé avec 11 points, 2 rebonds et surtout 4 interceptions en seulement 17 minutes, à 4/5 au tir (3/4 à 3-points). Quant à Wiggins, il a planté 4 banderilles du parking en seulement 22 minutes pour 14 points et 5 rebonds au total, une perf’ qui rappelle celle du Game 2 (18 points).

De quoi recevoir les louanges de leur coach Mark Daigneault :

“Je trouve que Wiggs et Cason Wallace, tout spécifiquement, en première mi-temps, nous ont donné un gros coup de boost. Ils sont entrés en jeu et étaient agressifs. Wiggs n’avait joué que 8 minutes dans le Game 4, et je ne pense pas que Cason a joué un bon match au Game 4. Mais tous les deux, ils étaient prêts ce soir.”