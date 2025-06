Comme souvent sur ces Finales NBA 2025, le Thunder était longtemps en tête cette nuit. Et comme souvent, les Pacers ont été hyper accrocheurs jusqu’à faire trembler les fans d’Oklahoma City. Mais la défense d’OKC a encore une fois sorti les barbelés pour définitivement faire basculer le match.

Portés d’abord par T.J. McConnell puis Pascal Siakam, les Pacers sont revenus à seulement deux points d’Oklahoma City (95-93) avec huit minutes à jouer dans le quatrième quart-temps.

La suite ? Un 21-8 run de la part du Thunder, qui a tout simplement foudroyé Indiana.

After their 18-point lead was cut to 2 early in the 4th quarter…

OKC RESPONDED.

Their definitive 21-8 run has them 1 win from the first title of the franchise’s @okcthunder era 🚨 pic.twitter.com/oDqPyKkyVd

— NBA (@NBA) June 17, 2025

En l’espace de six minutes, Oklahoma City a étouffé les Pacers, en manque cruel de solutions et qui ont enchaîné les turnovers au pire moment :

7:49, perte de balle Andrew Nembhard, interception Cason Wallace, dunk (98-93)

perte de balle Andrew Nembhard, interception Cason Wallace, dunk (98-93) 6:16, perte de balle Andrew Nembhard, interception Shai Gilgeous-Alexander, and-1 (108-97)

perte de balle Andrew Nembhard, interception Shai Gilgeous-Alexander, and-1 (108-97) 6:01, perte de balle Tyrese Haliburton, interception SGA, lay-up Jalen Williams (110-97)

perte de balle Tyrese Haliburton, interception SGA, lay-up Jalen Williams (110-97) 5:39, perte de balle Andrew Nembhard, interception Alex Caruso

perte de balle Andrew Nembhard, interception Alex Caruso 5:20, perte de balle Tyrese Haliburton, interception Lu Dort

Au total, le Thunder a fini avec 15 interceptions et 12 contres dans le Game 5 face aux Pacers. Une nouvelle masterclass défensive pour l’une des meilleures équipes défensives de l’histoire.

The first team in NBA history with

15+ steals

12+ blocks

in a Finals game. pic.twitter.com/sZefWpdsMz

— StatMuse (@statmuse) June 17, 2025

De l’autre côté du terrain, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander ont été grandioses dans le quatrième quart-temps, tandis que Lu Dort a ajouté des 3-points importants pour définitivement enterrer Indiana.

La recette du succès pour Oklahoma City.

