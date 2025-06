Les introductions de joueurs, ce moment extrêmement attendu sur le NBA League Pass, notamment lorsqu’un joueur transféré revient dans son ancienne salle. Pourtant, avant ce Game 5 des Finales NBA, sur les chaînes de télévisions américaines, elles n’étaient pas diffusées depuis 12 ans. Un retour apprécié outre-Atlantique.

John, 45 ans, de l’Illinois est devenu fan NBA dans les années 1990 en entendant le speaker des Chicago Bulls hurler le nom de Michael Jordan avant chaque match. Ce regard de tueur déjà bien présent, les checks avec ses coéquipiers, le huddle qui s’en suit. Quel meilleur moyen de faire monter le mayonnaise avant un grand match ?

Pourtant, depuis 12 ans, John était privé des introductions de joueurs par les télévisions américaines. Ces dernières préfèraient commenter l’affiche lors du pre-game show plutôt que de laisser faire les images, souvent bien plus puissantes que les mots. Et hier, lors du Game 5 des Finales NBA entre le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers, cette ancienne tradition de la diffusion est revenue sur le devant de la scène.

For the first time in 12 years, the NBA Finals broadcasted the pre-game introductions.

This appears here to stay moving forward, which is a much-needed addition.pic.twitter.com/aNOHF7GGTE

— Evan Sidery (@esidery) June 17, 2025

Pour le public français, cette nouvelle ne change pas forcément grand chose, mais la NBA ne peut que bénéficier d’une meilleure qualité de produit télévisuel. Et au vu des retours, tout le monde semble se satisfaire de cette décision. Au stade, l’introduction des joueurs est un moment à ne pas manquer, que ce soir au basket-ball ou dans d’autres sports comme le football ; devant son canapé, ça le redevient, et selon Evan Sidery, ce changement est parti pour rester d’actualité.

La prochaine fois que Luka Doncic se fera transférer en milieu de saison, les fans de télévision américaine pourront assister à son introduction lors de son retour dans la salle des Lakers, c’est quand même plus sympathique !

Source texte : Evan Sidery