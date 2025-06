Dans une semaine tout pile débutera la Coupe du Monde de 3×3 à Ulaanbaatar, un nom rigolo mais surtout un lieu qui respire le 3×3, en Mongolie, sur les terres de quelques uns et quelques unes des meilleur(e)s joueur(se)s de la planète. Aujourd’hui les sélectionneurs tricolores ont dévoilé le roster des deux Équipes de France, masculine et féminine, qui se taperont pour une médaille lors de cette Coupe du Monde, c’est du classique, c’est du solide.

Les fans de 3×3 s’en souviennent forcément, de cette Coupe du Monde exceptionnelle à Anvers en 2022, à l’issue de laquelle les filles étaient devenues championnes du monde et les garçons médaillés de bronze. Un an plus tard l’EDF féminine n’était pas passée très loin du back-to-back et cette année, encore plus que les autres, ce sont deux médailles – et si possible en or – que la France ira chercher à la CDM.

Pour cela, Karim Souchu et François Brisson ont dévoilé aujourd’hui leur roster, roulement de tambour mais on vous rassure, pas de surprise, rien que des noms connus dans le bendo :

La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 🇫🇷 pour la Coupe du Monde 3×3 ! 🏆🌍

François Brisson a dévoilé la liste des quatre joueuses qui représenteront la France du 23 au 29 juin à Oulan-Bator (Mongolie).

📲 + d'infos sur

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 16, 2025

La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 🇫🇷 pour la Coupe du Monde 3×3 ! 🏆🌍

Karim Souchu a dévoilé la liste des quatre joueurs qui représenteront la France du 23 au 29 juin à Oulan-Bator (Mongolie).

📲 + d'infos sur

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 16, 2025

Chez les mecs ce sera donc, sans surprise, une équipe 100% Stormers de Toulouse, avec la présence de Raphaël Wilson en lieu et place de Hugo Suhard, qui avait pourtant participé à toutes les grosses compétitions récentes avec Franck Seguela, Jules Rambaut et Paul Djoko

Groupe de l’Équipe de France masculine : France, Autriche, Chine, Porto Rico, Canada

Chez les filles on note le retour en Bleue d’Hortense Limouzin, championne du monde en 2022 et présente lors des Jeux de Paris, elle qui vient de reprendre du service dans l’équipe de Bucarest. Elle sera accompagnée par Marie Mané, MVP de la dernière finale du World Tour, et le duo Camille Droguet / Marie Michelle Milapie, médaillées d’argent lors de la Coupe D’Europe l’été dernier avec Marie-Eve Paget et Noémie Brochant.

Groupe de l’Équipe de France féminine : France, Canada, Hongrie, Autriche, Lettonie

Objectif pour les deux formations ? Allez chercher l’or la semaine prochaine. Chez les gars le danger viendra une fois de plus des États-Unis, de Serbie, de Hollande ou de Lituanie, alors que chez les filles les Hollandaises envoient du sale depuis le début de saison et que les Chinoises et les Espagnoles ne viendront pas pour faire du tourisme.

Sortie de Finales NBA, la semaine de la Draft et juste avant la Free Agency ? Ne nous dites pas merci, on vient de trouver de quoi vous occuper la semaine prochaine !