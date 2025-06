Hier soir, quasiment à la surprise générale, les Grizzlies ont transféré Desmond Bane à Orlando. Un trade qui a très vite provoqué des questions sur l’avenir de Ja Morant et Jaren Jackson Jr., les deux autres stars de Memphis. Mais d’après les dernières infos, le duo ne devrait pas bouger.

Et si le transfert de Desmond Bane n’était que le premier domino d’une reconstruction à venir à Memphis ? C’est un scénario qu’on a logiquement mis en avant hier quand on s’interrogeait sur le plan des Grizzlies.

Visiblement, ce n’est pas ce que Zach Kleiman (manager des Grizzlies) a en tête pour son équipe.

En effet, d’après les sources d’ESPN, la franchise de Memphis n’a pas l’intention de se séparer de Ja Morant et Jaren Jackson Jr., qui restent au cœur du projet Grizzlies.

The Grizzlies are not looking to trade Ja Morant or Jaren Jackson Jr. after moving Desmond Bane, per @TimBontemps (https://t.co/NjVvsRwXW9).

Memphis is working on signing Jackson to a new long-term extension this summer. pic.twitter.com/1priz89MOo

— Evan Sidery (@esidery) June 16, 2025

En transférant Desmond Bane, les Grizzlies ont perdu un joueur clé capable de scorer 20 points tous les soirs, en shootant à 40% à 3-points et solide en défense. Mais en échange, Memphis a récupéré quatre choix de premier tour de draft qui peuvent être très précieux, tout en gagnant de la flexibilité sur le plan financier.

Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, impliqués dans le deal, sont respectivement sous contrat jusqu’en 2027 et 2026, pour un salaire de 21,6 millions de dollars et 13,1 millions. Cela devrait faciliter la vie des Grizzlies pour prolonger Jaren Jackson Jr. sur le long terme. Il reste une année de contrat à JJJ, qui vise une extension XXL à Memphis.

Prolonger Jackson Jr. est l’une des priorités chez les Grizzlies, tout comme mettre Ja Morant dans de meilleures conditions que l’an passé afin qu’il retrouve son niveau de superstar. Memphis semble donc vouloir recentrer son projet sur son duo, tout en comptant sur le développement des rookies Jaylen Wells et Zach Edey. Enfin, il sera surtout intéressant de voir ce que vont faire les Grizz avec les quatre choix de draft récupérés contre Bane…

Source texte : ESPN