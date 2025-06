Alors que la Draft NBA 2025 approche à grands pas, zoom sur les situations de chaque équipe qui sélectionnera dans le Top 10 le 25 juin prochain. Au menu aujourd’hui : les Raptors, qui possèdent le 9e choix. Quelles sont les options à Toronto ?

Option #1 : sélectionner un pivot rookie

Le poste de pivot a longtemps représenté un trou béant dans l’effectif des Raptors. Depuis 2023, l’Autrichien Jakob Poeltl – 29 ans – comble ce trou de manière assez solide, lui qui reste sur sa meilleure saison statistique en carrière (14,5 points, 9,6 rebonds, 2,8 passes, 1,2 contre, 1,2 interception), mais on doute qu’il soit la solution à long terme des Dinos. On rappelle aussi que Poeltl entre potentiellement dans sa dernière année de contrat, sachant qu’il possède une player option à 19,5 millions de dollars sur la campagne 2026-27.

Tout ça pour dire que c’est peut-être le moment pour les Raptors d’aller chercher leur pivot d’avenir. Dans un monde idéal, le prospect sud-soudanais de Duke Khaman Maluach, qui plaît à Masai Ujiri, est disponible en 9e choix et Toronto saute dessus. Mais dans le cas plus probable où Maluach a déjà trouvé preneur, les Dinos pourraient se tourner vers un autre jeune intérieur : Derik Queen par exemple, ou encore Thomas Sorber.

On ne peut pas exclure non plus le scénario dans lequel Toronto choisit le meilleur prospect disponible, même si ce n’est pas un pivot. Parmi les noms associés aux Raptors récemment : Kasparas Jakucionis (meneur), Collin Murray-Boyles (ailier-fort), Noa Essengue (ailier-fort), Carter Bryant (ailier), Egor Demin (meneur)…

Should the Raptors go after Khaman Maluach with the 9th pick? #WeTheNorth

📸: Robert Deutsch pic.twitter.com/HM83fnUecF

— Raptors Republic (@raptorsrepublic) June 1, 2025

Option #2 : descendre à la Draft pour récupérer un asset en plus

Même si historiquement Toronto a récupéré Tracy McGrady et DeMar DeRozan avec un pick #9, vous obtenez rarement un prospect transcendant quand vous choisissez en fin de Top 10. Et cela ouvre donc l’option suivante : descendre à la Draft à travers un échange permettant d’obtenir un asset supplémentaire. Autrement dit, sacrifier le pick #9 en échange de deux choix plus bas au premier tour (ou un futur choix de premier tour, ou même un joueur confirmé).

Sauf si Toronto vise un joueur en particulier avec son choix numéro 9 (genre Maluach), et même si les Raptors possèdent déjà de nombreux jeunes joueurs à développer, c’est la route que pourrait emprunter Masai Ujiri dans le but de maximiser des assets et sa flexibilité. Dans la NBA actuelle, cette stratégie peut s’avérer efficace sur le moyen/long terme, et peut en même temps offrir des possibilités supplémentaires à Masai (dans la construction de son effectif, mais aussi dans de potentiels transferts).

On peut par exemple imaginer un transfert avec les Nets, qui possèdent quatre choix de premier tour de draft cette année. Des rumeurs récentes ont mentionné un deal envoyant le pick #19 de Brooklyn et Cam Johnson à Toronto en échange du pick #9.

Hearing Nets may want to move up from #19 to the lottery, offering CamJ and #19 to Raptors or Rockets for either Raps 9th or Rockets 10th plus a bad contract. That would give Nets two picks in top 10 (presupposing neither team would need picks for Giannis trade.)

— NetsDaily (@NetsDaily) June 4, 2025

Option #3 : utiliser le pick 9 pour tenter un gros transfert

Si on peut encore considérer les Raptors comme une équipe en reconstruction, on sait que Masai Ujiri n’est jamais le dernier pour se montrer agressif sur le marché des transferts. Pas un hasard si la franchise de Toronto était dans les rumeurs concernant Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant récemment.

Dans une Conférence Est qui s’annonce faiblarde l’an prochain, et alors que Toronto possède quand même du talent dans son roster (Scottie Barnes, Brandon Ingram, R.J. Barrett, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl), les Raptors pourraient tenter de monter un package afin de faire un gros coup à l’intersaison. Package pouvant potentiellement contenir ce pick #9.

Could the Raptors swoop in to trade for Kevin Durant like they did Kawhi Leonard? @WindhorstESPN says Toronto is trying to make it happen, despite not being on KD’s list of preferred trade destinations 👀 pic.twitter.com/YV6aUWBuHC

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) June 15, 2025

Sacrifier un haut pick de draft n’est jamais une décision facile à prendre, surtout dans le cas de Kevin Durant qui arrivera en fin de contrat en 2026, et qui n’inclut pas Toronto parmi ses destinations favorites actuellement.

Mais avec un package incluant le pick #9, avec du Barrett et du Poeltl par exemple, il y a moyen d’intéresser pas mal d’équipes à travers la Ligue si Ujiri veut vraiment se renforcer rapidement.