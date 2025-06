Prévue dans environ deux semaines, la Draft NBA 2025 approche à grands pas et c’est donc l’heure de faire un focus sur les principaux prospects de la cuvée actuelle. En plus des profils individuels, voici une petite compilation des meilleurs pivots qui intégreront la NBA dans les semaines à venir.

Khaman Maluach / pivot – 18 ans, 2m18

Le profil complet de Khaman Maluach

Quand vous faites 2m18 et que vous avez une envergure de 2m29, forcément vous en imposez.

Dans la catégorie des pivots/freaks, Khaman Maluach est la dernière pépite à débarquer sur les parquets NBA. L’intérieur sud-soudanais, au parcours très atypique avant de jouer avec Cooper Flagg à Duke, a démontré toutes ses qualités physiques et athlétiques en NCAA, que ce soit en défense (protection de cercle mais pas que) ou en finition. Mais si Maluach intrigue autant, c’est aussi parce qu’il a le potentiel pour devenir plus qu’un pivot efficace près du panier. Il a en effet un toucher intéressant et une mobilité rare pour un joueur de son gabarit.

Possédant une grosse marge de progression, Khaman Maluach est habituellement annoncé entre les picks 6 et 10 à la Draft NBA 2025.

Statistiques 2024-25 (Duke) : 8,6 points à 71,2% au tir, 6,6 rebonds, 0,5 passe décisive et 1,3 contre (21,3 minutes de moyenne en 39 matchs)

Derik Queen / pivot – 20 ans, 2m08

Le profil complet de Derik Queen est à venir

Derik Queen avait beaucoup fait parler de lui en mars dernier quand il a planté un buzzer-beater à la March Madness pour envoyer son équipe de Maryland au Sweet 16.

Une action symbolique des qualités offensives du bonhomme, qui a “du ballon” pour un intérieur de 2m08. Sa mobilité est intéressante, il peut vraiment poser la balle, il pèse dos au panier et a un joli toucher. Cerise sur le gâteau : il arrive à bien faire jouer ses coéquipiers. Parfois, Queen ressemble à l’ailier fort moderne et sur d’autres séquences il joue comme un pivot à l’ancienne. Un profil assez intrigant donc, qui a aussi montré qu’il était capable de contribuer défensivement tout en étant très présent au rebond.

Néanmoins, les qualités athlétiques de Queen sont limitées et son shoot doit être développé. On peut ainsi se poser la question de son adaptation en NBA (small-ball 5 ?) et de son plafond au plus haut niveau. Derik Queen devrait tout de même être sélectionné autour du Top 10 le soir de la Draft NBA.

Statistiques 2024-25 (Maryland) : 16,5 points à 52,6% au tir, 9 rebonds, 1,9 passe, 1,1 contre et 1,1 interception (30,4 minutes de moyenne en 36 matchs).

Thomas Sorber/ pivot – 19 ans, 2m08

Ailier fort pour certains, pivot de “petite” taille pour d’autres, Thomas Sorber a un profil intrigant : il n’est pas le plus athlétique mais il possède une belle mobilité, il sait poser la balle et imposer son physique (116 kilos) pour conclure près du panier, tout en montrant des capacités de finition en pick-and-roll. Ses fondamentaux (footwork, toucher) sont également solides.

À tout ça, on peut également ajouter une belle polyvalence des deux côtés du terrain (une envergure de 2m28, ça aide pour peser en défense !), ainsi qu’un QI basket qui font de lui un intérieur déjà assez complet. Maintenant, reste à voir comment il s’adaptera au plus haut niveau, où tous les joueurs sont plus rapides et athlétiques que ceux rencontrés par Sorber avec Georgetown.

Blessé en fin de saison universitaire et encore limité au shoot, Thomas Sorber devrait sortir vers le milieu du premier tour.

Statistiques 2024-25 (Georgetown) : 14,5 points à 53,2% au tir, 8,5 rebonds, 2,4 passes, 2 contres et 1,5 interception (31,3 minutes de moyenne en 24 matchs).

Danny Wolf / pivot – 21 ans, 2m13

Si vous aimez les “7-footers” qui sont très mobiles et capables de faire des choses avec le ballon, on vous conseille de jeter un œil à Danny Wolf.

Le joueur de Michigan ne joue clairement pas comme un intérieur traditionnel. C’est un grand qui aime évoluer dans le périmètre : du ball handling, du playmaking, un peu de shooting… le Loup est assez polyvalent (peut jouer 4 et 5). Wolf peut autant conclure des actions près du cercle après avoir posé un écran, que partir en dribble pour attaquer le panier et finir en beauté. Défensivement, sa taille et son envergure (2m18) lui ont permis de contribuer à Michigan, en particulier au rebond.

Âgé de 21 ans “déjà”, possédant des limites sur le plan athlétique et devant progresser au shoot, Danny Wolf est projeté vers le milieu du premier tour.

Statistiques 2024-25 (Michigan) : 13,2 points à 49,7% au tir (33,6% à 3-points), 9,7 rebonds, 3,6 passes, 1,4 contre (30,5 minutes de moyenne en 37 matchs).

Joan Beringer / pivot – 18 ans, 2m11

Le profil complet de Joan Beringer

Il est Français, et il fait partie des joueurs qui ont le plus grimpé dans les mock drafts ces derniers mois.

Quasiment pas sur les radars il y a un peu plus d’un an, Joan Beringer est aujourd’hui annoncé en deuxième partie de premier tour, et certains osent même l’imaginer dans le Top 14. Pas mal pour un prospect qui s’est lancé dans le basket seulement en 2021, après avoir abandonné le foot car il ne trouvait plus de crampons à sa taille.

Champion de Slovénie sous les couleurs du KK Cedevita Olimpija, Beringer intrigue beaucoup les scouts à travers son profil physique/athlétique et son gros potentiel défensif (intérieur mobile de 2m11, 2m26 d’envergure, 1,5 contre de moyenne en 18 minutes).

Alors bien sûr, quand on a commencé le basket sur le tard, les fondamentaux sont encore à travailler et la technique est (très) limitée. Mais si une équipe est prête à se montrer patiente avec lui (18 ans seulement), la récompense pourrait être belle dans les années à venir.

Statistiques 2024-25 (Cedevita Olimpija) : 4,9 points à 59,4% au tir, 4,1 rebonds, 0,5 passe et 1,5 contre (18,3 minutes de moyenne en 30 matchs).

Mais aussi…

On ne pouvait pas finir cet article sans glisser un mot sur notre Maxime Raynaud national, auteur d’une superbe campagne senior à Stanford et qui a réussi à se faire une place dans les diverses mock drafts. Raynaud pourrait être sélectionné en fin de premier tour, voire même un peu après la 20e place si l’on en croit les projections les plus optimistes.