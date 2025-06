Ja Morant change une nouvelle fois d’agent (mais veut rester à Memphis)

Un peu plus d’un an après avoir déjà changé d’agence, Ja Morant vient de mettre – selon Commercial Appeal – un terme au contrat avec son agent actuel. Aucune information n’est à l’heure connue concernant la suite, et le joueur pourrait bien choisir de se représenter lui-même. Cette séparation n’aurait d’ailleurs aucune incidence sur son futur chez les Grizzlies.

Ja Morant a d’abord été représenté pendant ses cinq premières saisons NBA par la même agence (Jim Tanner, Talent Sports) avant de s’engager avec Mike Miller (Life Sports Management). L’association entre ce dernier et la star des Grizzlies serait donc terminée, selon une source anonyme qui s’est confiée à Commercial Appeal. La relation n’aura duré qu’un peu plus d’une saison. La suite ? Inconnue pour le moment, mais Ja pourrait choisir de partir sur le même chemin que Shai Gilgeous-Alexander, qui se représente lui-même.

Ja Morant is no longer being represented by Mike Miller’s agency, Lift Sports Management.

Per @DamichaelC pic.twitter.com/mdBgWDXd9M

Pour ce qui concerne son avenir à Memphis, le média à la source de l’information précise qu’il ne s’agit pas d’un mouvement lié à son avenir au sein de la franchise. Les relations entre les Grizzlies et Morant sont stables, notamment depuis l’arrivée de Tuomas Iisalo sur le banc de l’équipe. Cette séparation survient néanmoins à l’aube d’un été durant lequel Ja Morant sera sujet à une potentielle extension de contrat.