A partir de demain l’élite du 3×3 mondial masculin se donnera rendez-vous du côté de Vienne. Pas celle de la Vallée du Rhône avec ses embouteillages et son odeur de mazout hein, mais bien la capitale autrichienne et son royal Danube.. et donc de son demi-terrain de basket.

Pour ce cinquième Masters de la saison, le World Tour se pose donc à Vienne, une ville chère à François Feldman, Mozart, François 1er ou Romy Schneider. mais à partir de demain, la capitale autrichienne sera le lieu de villégiature de Franck Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko, les quatre soldats des Stormers de Toulouse, qui tenteront d’aller chercher un deuxième trophée cette saison après la grosse victoire acquise à Amsterdam il y a un mois.

Actuellement troisièmes au classement derrière les Serbes de Ub et les Américains de Miami, les Stormers n’auront pas la tâche facile avec une poule composée des Lituaniens de Raudondvaris, tous médaillés de bronze aux derniers JO et également vainqueurs d’un Masters cette saison. L’autre équipe de la poule devrait être le redoutable Partizan, à condition qu’ils passent le cut aujourd’hui lors des qualifs.

Respectivement n°2, 6,8 et 13 mondiaux, Franck, Hugo, Paul et Jules font évidemment partie des favoris de ce Masters mais ceux qui savent le savent : en 3×3 rien n’est jamais joué d’avance à par le fait que je ne serai jamais dans le Top 100 mondial.

Petite nouveauté, l’event sera retransmis du côté de Toulouse, lors d’une viewing party organisée par la très joyeuse troupe des Stormers. Et pour ceux qui sont un peu loin du Sud-Ouest ça se passera une fois de plus sur la chaine YouTube de la FIBA, avec deux cacahuètes et une Tourtel Twist si vous aimez le sucré-salé.

On y retourne, tranquillement, à quelques jours d’une Coupe du Monde qui promet mais on y reviendra. Rendez-vous demain, déjà, pour se farcir de la purée de balte à 13h55 !