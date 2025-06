Kevin Durant transféré dès la semaine prochaine, avant la Draft ? Selon John Gambadoro (insider du côté de Phoenix), le dossier avance très vite et pourrait connaître un dénouement dans les plus brefs délais.

Les rumeurs sur un transfert de Kevin Durant avant la Draft avaient déjà fait un bon bout de chemin dans les médias, dans la bouche des insiders basés à Phoenix mais aussi de ceux qui s’intéressent à la NBA de manière plus globale. Après l’annonce faite par Shams Sharania ces derniers jours, à savoir que KD était en train d’étudier ses diverses options, voilà que John Gambadoro indique que selon lui, et suite à ce qu’il a pu entendre, un transfert serait plus ou moins imminent.

Kevin Durant is expected to be traded from the Phoenix Suns sometime next week, says @Gambo987.

Full segment here: https://t.co/NoeqMJc474 pic.twitter.com/gNSwCBUG7G

— Arizona Sports (@AZSports) June 12, 2025

Alors, tout ça c’est bien, mais pour aller où ? Les Rockets, les Spurs, les Wolves, le Heat, les Knicks sont dans la course, selon Shams. Cependant, Zach Lowe a rappelé ces dernières heures que les Clippers pourraient aussi avoir une carte à jouer, notamment – selon l’insider – autour de la volonté des Suns de récupérer éventuellement un pivot comme Ivica Zubac.

Kevin Durant to the Clippers?@ZachLowe_NBA outlines why he thinks the Clippers will be involved in Durant trade discussions this offseason. pic.twitter.com/KF71s67W6f

— The Ringer (@ringer) June 9, 2025