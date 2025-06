Ce week-end c’est à Vienne que le gotha du 3×3 mondial se retrouve, pour les gars comme pour les filles. Des étapes du World Tour samedi et dimanche puis des Women Series à partir de demain, et à cette occasion pas d’Équipe de France mais on retrouvera dans la capitale autrichienne un visage historique du basket français : Hortense Limouzin !

Championne d’Europe en 2022. Championne du MONDE en 2022. Médaillée d’argent à la Coupe du Monde 2023. Membre de l’Équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024, vainqueur de la finale des Women Series en 2024 avec l’Équipe de France.

On vous passe la carrière en 5×5 (Basket Landes, St-Amand, Landerneau et Montpellier, toujours au plus haut niveau), mais en ce qui concerne le basket 3×3 Hortense Limouzin est une Hall Of Fameuse, et bien au-delà de l’Hexagone.

Après deux années complètement folles en terme de résultats et la grosse déception de Paris 2024, le 3×3 français évolue, et si chez les gars des entités comme Toulouse, Bordeaux, Ermont ou Cheverny ont vu le jour, chez les filles le projet 2024 semble peiner à trouver un second souffle. Un groupe élargi a été formé, sans l’une des ses figures historiques, Hortense, et voilà donc que réapparait “Horty”, du côté de… Bucarest, sur un projet plus lointain mais peut-être plus… “carré”, plus concret, avec des objectifs bien définis.

La boss débutera d’ailleurs dès demain avec sa nouvelle équipe à l’occasion du Masters de Vienne (10h50 vs Madagascar et 15h05 vs Singapour), toujours un plaisir de revoir à l’œuvre l’une de celles qui a participé à monter le 3×3 français tout en haut de l’échelle mondiale.

2028 c’est loin, pour l’instant Hortense semble avoir besoin de jouer. Ça tombe bien, on y est, et on sera là pour surveiller !