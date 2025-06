En instance de départ à Phoenix, Kevin Durant devrait se faire transférer d’ici à la Draft NBA (25-26 juin). Mais alors que les rumeurs concernant l’avenir de KD se multiplient, cinq équipes semblent véritablement dans le coup pour acquérir les services du Slim Reaper.

C’est Shams Charania en personne qui a délivré la dernière update sur le dossier Kevin Durant. Et quand Shams Charania lâche une update sur un aussi gros dossier, on écoute.

Selon l’insider d’ESPN, le camp KD commence à sérieusement analyser les différentes possibilités concernant sa future équipe, future équipe qui devrait se trouver dans la liste suivante :

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Miami Heat

Minnesota Timberwolves

New York Knicks

Si l’intérêt autour de Kevin Durant parcourt pratiquement l’ensemble de la Ligue au vu du calibre du bonhomme, ces cinq franchises sont les plus insistantes pour essayer de monter un transfert avec les Suns et le camp Durant. Elles espèrent toutes booster leurs chances et franchir un cap grâce à l’arrivée de l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire.

Sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat en 2025-26 et visant une grosse prolongation derrière, Kevin Durant aura son mot à dire par rapport à sa prochaine destination. On sait aussi que les Suns sont prêts à travailler avec KD pour l’envoyer là où il le souhaite (contrairement à la trade deadline…) tout en cherchant une contrepartie raisonnable. Tous ces paramètres vont forcément jouer dans le dénouement de ce dossier.

Les dernières rumeurs ont laissé entendre que les Spurs étaient les grands favoris pour recruter Durant, qui aurait un faible pour San Antonio. Mais la franchise de Victor Wembanyama a donc de sérieux concurrents, qui pourraient tenter de lui griller la politesse dans les deux semaines à venir.

Un conseil : accrochez vos ceintures !

