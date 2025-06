Troisième acte de ces Finales NBA 2025 cette nuit. 1-1 dans la série, retour à Indiana, plein de choses sur lesquelles se questionner mais une en particulier : après deux premiers matchs mitigés, les leaders des Pacers peuvent-ils passer un cap ?

Un Game 1 en forme de miracle puis un deuxième match en guise de retour à la réalité, les Pacers ont réussi à créer un peu de suspense dans la série en récupérant l’avantage du terrain. Maintenant, il va falloir assurer à la maison pour maintenir en vie l’espoir d’un upset plus qu’inespéré. Indiana n’a jamais perdu deux matchs de suite sur toute sa campagne, alors victoire cette nuit ? Pas si sûr.

En tout cas, si les hommes de Rick Carlisle veulent décrocher un succès sans passer par une baraka légendaire, ils vont avoir besoin d’un nouveau souffle de leurs leaders. Tyrese Haliburton et Pascal Siakam ont eu leurs moments mais n’ont pour l’instant pas tout à fait été à la hauteur de l’événement. Il y a un petit déclic à avoir.

“Let’s get greedy, man…We didn’t even play well.”

— Tyrese Haliburton & Pascal Siakam after the game. 👀🍿

(via @espn)

pic.twitter.com/301bQO6NBk

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 6, 2025

Pour Spicy P, le Match 2 fut très compliqué, avec notamment un terrible 3 sur 11 au tir. Quelques jours plus tôt c’était mieux, mais toujours pas au niveau de ce que nous a montré Siakam depuis le début de sa campagne avec ses 21 points de moyenne. Il est plus que capable de hausser son niveau de jeu, on se souvient d’ailleurs de ses très bonnes Finales 2019 contre les Warriors qui lui avaient valu son premier titre. Alors on allume la lumière et on passe à la vitesse supérieure, ça devient nécessaire.

De l’autre côté, la série de Tyrese Haliburton est sauvée par une action : le game-winner du premier match. Mais tout aussi exceptionnel soit-il, ce n’est qu’un arbre qui cache la forêt d’une série pour l’instant très moyenne. Pourtant on le sait, la valeur de Tyrese Haliburton sur le terrain ne peut pas être jugée par son scoring tant il apporte autre part, mais avoir le même total de points après deux rencontres qu’Alex Caruso… tu pousses le bouchon un peu trop loin Tyrese.

Alex Caruso has the same amount of points as Tyrese Haliburton this NBA Finals 🐐 pic.twitter.com/zW0wUIxRQu

— Basketball Forever (@bballforever_) June 10, 2025

Lui aussi est capable de mieux faire dans tous les domaines, car si là on parle du scoring, Hali a aussi perdu 3 passes décisives entre ses moyennes de Playoffs et celles des Finales. Il faut du mieux, partout, tout le temps.

Sans ça, Indiana ne pourra compter que sur un énième miracle pour sortir vainqueur de ce Match 3. Ils en ont déjà fait un dans cette série, trois autres sur le reste des Playoffs, mais le pragmatisme et la dureté d’OKC paraissent comme la kryptonite de ce chaos qu’essayent d’instaurer les Pacers à chacune de leurs rencontres.

Qu’est-ce que ça donnera devant leur public ? Réponse cette nuit, à 2h30.

À lire également :